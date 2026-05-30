El juez bloqueó 300.000 euros a los integrantes de la trama dos meses antes de entrar en el despacho de Zapatero

Dos meses antes de ordenar a los agentes de la Unidad de Delincuencia y Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entrar en el despacho personal de José Luis Rodríguez Zapatero, la justicia ya había logrado bloquear un total de 302.761 euros al presunto testaferro del expresidente, Julio 'Julito' Martínez Martínez y a otros investigados en la supuesta trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales que este presuntamente lideraba en relación con el rescate de Plus Ultra y otras actividades.

Unas semanas después, una vez estalló el caso y se levantó el secreto de sumario, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama procedió a adoptar decisiones similares con respecto al propio Rodríguez Zapatero, procediendo a la paralización de la actividad de un total cuatro cuentas bancarias en las que compartía titularidad con su esposa, Sonsoles Espinosa, y otras 15 vinculadas igualmente a la trama de influencias investigada. En el caso de las que pertenecen a la familia, el magistrado ha marcado en 490.780 euros el tope de la inmovilización, al ser esa la cantidad que presuntamente recibió de Análisis Relevante, la empresa del considerado su lugarteniente, el empresario alicantino Julio Martínez Martínez.

En cuanto a las primeras cuentas afectadas por las diligencias en la Audiencia Nacional, un oficio policial obrante en el sumario, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, ya daba cuenta al juez el pasado 19 de marzo --poco después de que asumiera las pesquisas derivadas de una jueza de instrucción de Madrid-- de las dificultades que los agentes estaban encontrando para hacer cumplir determinadas órdenes con relación a estos depósitos.

La UDEF durante el registro de las oficinas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. / Carlos Luján - Europa Press

Requerimientos ignorados

Señalaban, expresamente, que debían subsanar un error inicial donde se indicaba que se había bloqueado un importe de 287.000 euros --la medida afectaba a algo más de 300.000-- y además, que "pese a las reiteraciones practicadas", dos entidades concretas, ING Bank NV y Revolut Bank UAB, en sus sucursales en España, no habían dado cuenta aún de la efectividad de los bloqueos requeridos ni le los importes efectivamente paralizados del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, su número dos Roberto Roselli y el exdirectivo Rodolfo Reyes Rojas.

Las conversaciones intervenidas en el teléfono de este último en EEUU fueron las que permitieron a los investigadores ahondar en la posible vinculación de Rodríguez Zapatero con estos amaños porque Reyes Rojas, a quien la exfiscal general de Venezuela vinculó con negocios irregulares del Gobierno de Nicolás Maduro, era el que señalaba en ellas la influencia del "pana Zapatero" a la hora de abordar una reunión con el número dos de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes en relación con el rescate de la aerolínea. Con independencia de estas respuestas nulas, en el mismo documento el inspector jefe de grupo si daba cuenta de bloqueos que ya alcanzaban los 302.761 euros a estas tres personas en relación con otras siete cuentas abiertas en otras entidades españolas.

A estos embargos cautelares hay que sumar, tal y como informó ya este diario, que entidad financiera de Estados Unidos Boreal Capital Management bloqueó 653.874 dólares a la empresa ‘offshore’ de Islas Vírgenes Británicas que la UDEF también atribuye al entramado societario liderado según especifica un escrito dirigido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama por el que fuera hasta ayer el abogado defensor de 'Julito', Bernardo del Rosal.

Fondos en EEUU

Del Rosal renunció a seguir defendiendo a este empresario por "diferencias irreconciliables" con su cliente en relación con la estrategia a adoptar una vez el caso ha pasado al conocimiento público y ha sido sustituido por la exfiscal de la Audiencia Nacional María Dolores Márquez de Prado.

En este documento la anterior defensa el considerado "lugarteniente" de Zapatero afirma que dichos fondos no están depositados en una cuenta corriente a su nombre, sino que pertenecen a "una mercantil de la que es titular de sus participaciones sociales, cuyo nombre es: Landside Holdings, LTD". "Dichos fondos están en la actualidad bloqueados, no pudiendo mi cliente disponer de los mismos salvo para liquidar la cuenta", completaba el letrado.

Noticias relacionadas

En cuanto a las cuentas de Zapatero, han sido inmovilizadas en el Banco Santander y Caixabank, entidad en la que también cuentan con depósito la empresa de sus hijas (Whathefav), y las entidades relacionadas con Martínez Martínez Análisis Relevante, Iot Domotic Europe, Afitta, Idella Consulenza Strategica; las dos últimas también han visto cómo el juez ordenaba el bloqueo de la cuenta con la que contaban en el BBVA. Otras sociedades investigadas, como Inteligencia Prospectiva --que el magistrado sospecha que es meramente instrumental-- ha visto cómo se bloqueaban las que tenía en el BBVA y en Abanca.

Suscríbete para seguir leyendo