Gobierno de España
Sánchez reivindica el papel de los militares en el Día de las Fuerzas Armadas : "Representáis lo mejor del servicio público"
El presidente del Gobierno ha agradecido su labor por estar "siempre al servicio de la ciudadanía y de la paz"
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este sábado el papel de las Fuerzas Armadas dentro y fuera de las fronteras españolas y ha agradecido la labor de los militares por estar "siempre al servicio de la ciudadanía y de la paz" y representar "lo mejor" de la función pública.
Así lo asegura en un mensaje que ha publicado en la red social X, coincidiendo con el desfile del Día de las Fuerzas Armadas que se celebra este sábado en Vigo y que presidirán los reyes de España y la princesa Leonor.
"En este #DIFAS26, reconocemos la labor, dentro y fuera de nuestras fronteras, de todos los militares que estáis siempre al servicio de la ciudadanía y la paz", ha escrito Sánchez.
Dicho esto, el jefe del Ejecutivo les recuerda que representan "lo mejor del servicio público: trabajo, disciplina, entrega y solidaridad" y les da las gracias por su "compromiso".
Al desfile, que comenzará a las 12:00 horas con la llegada de Felipe VI y Letizia, asistirán también la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Teodoro López Calderón.
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