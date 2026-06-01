El presunto testaferro de Zapatero planeó negocios inmobiliarios en Gran Canaria

Julio Martínez Martínez -el empresario alicantino al que se le sitúa como testaferro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra- planeaba extender sus operaciones inmobiliarias a Las Palmas de Gran Canaria. Así consta en la pieza separada secreta 62/2025, abierta dentro de la investigación judicial sobre la trama corrupta en torno al rescate público de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de España a la aerolínea Plus Ultra, tramitada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.

Julio (Julito) Martínez Martínez está investigado por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y apropiación indebida. La UDEF sostiene que el empresario habría actuado como una "persona interpuesta" o testaferro dentro de una compleja red societaria y financiera bajo sospecha, en la que sitúa a Zapatero en la cúspide.

Según el sumario de esta pieza secreta, Martínez Martínez fue detenido el 11 de diciembre de 2025, a las 07.05 horas, en el marco del registro policial practicado por la UDEF en su vivienda de la calle Diego de León número 35 de Madrid. La intervención permitió localizar al menos 286.000 euros en efectivo, repartidos en escondites poco habituales en su domicilio. Parte del dinero apareció guardado en una bolsa de golf, en sobres con caracteres chinos, en bolsas de papel navideñas, dentro de armarios y cajones, así como oculto en el interior de un radiador doméstico, según el inventario policial. Los agentes también se incautaron de relojes de lujo de marcas como Rolex, Hublot, Omega, Zenith o Bulgari, además de 14 teléfonos móviles, ordenadores portátiles y anotaciones manuscritas con palabras semilla para el acceso a criptomonedas.

Entre la documentación intervenida figuraban igualmente agendas con anotaciones relacionadas con Plus Ultra, referencias a movimientos de oro venezolano y contactos políticos y empresariales bajo análisis policial. Fue allí donde los agentes localizaron la documentación relativa a Las Palmas de Gran Canaria, en la denominada "Caja Documentación 1".

Ubicados en la calle El Cid, junto al eje comercial de Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria, los Galaxys marcaron durante años una época en el ocio cinematográfico de Las Palmas de Gran Canaria. El complejo abrió en 1985 como el primer multicines de la ciudad, con seis salas

En ella, los agentes de la UDEF hallaron una carpeta blanca con la inscripción "Las Palmas", dentro de la cual inventariaron dos expedientes clave relacionados con operaciones inmobiliarias en la capital grancanaria: el inscrito como "R-05, Documento 10" contenía planos de planta de un edificio situado estratégicamente entre las calles del Cid, Jesús Ferrer Jimeno y la Avenida Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria. Estos planos detallan los locales destinados a la instalación de un supermercado de la cadena Aldi Canarias.

En el "R-05, Documento 11" se incluyen los planos de edificación de este edificio, los antiguos multicines Galaxys, en pleno entorno comercial de Mesa y López, que abrieron sus puertas en 1985 y en 2007 bajaron la persiana. En esta carpeta se halló una "carta de interés" atribuida a Aldi Canarias dirigida a "Cherif Hamaahoullah Chrif M’Hamed" y recoge que la cadena de supermercados en Canarias había mantenido conversaciones con Juan Francisco López, en representación de Agrupuzdle SL, sociedad inmobiliaria que figuraría como interlocutora en la negociación del inmueble.

La propuesta económica era especialmente singular por sus dimensiones y duración: un contrato de arrendamiento proyectado durante 40 años, con una renta mensual de 23.000 euros, lo que supondría un volumen bruto potencial de 11,04 millones de euros a lo largo de cuatro décadas, en caso de ejecutarse íntegramente.

Pero esta documentación deja varias incógnitas abiertas. Cherif Hamaahoullah Chrif M’Hamed, destinatario de la carta para el alquiler del inmueble, no tiene rastro verificable en registros mercantiles españoles ni aparece vinculado públicamente a sociedades inmobiliarias. Agrupuzdle SL, representada por Juan Francisco López, además, fue constituida el 8 de julio de 2020 -en pleno epicentro del rescate de la aerolínea Plus Ultra y de la supuesta trama corrupta- con un capital social de 3.000 euros, y fijó su domicilio en la calle Padre Cueto 22, en el "apartamento 111", en Las Palmas de Gran Canaria.

Los Galaxys cerraron en 2007, tras años de pérdida de espectadores por el auge de los centros comerciales y el impacto de la piratería. Casi dos décadas después, el inmueble permanece cerrado y sin uso.

Su actividad abarcaría desde promoción inmobiliaria y construcción hasta comercio, hostelería e importación/exportación, aunque su huella pública apenas refleja movimientos más allá de sus actos fundacionales, una circunstancia llamativa para una operación proyectada de más de 11 millones de euros.

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Martínez Martínez fue detenido durante el 11 de diciembre de 2025 y posteriormente quedó en libertad provisional mientras continúa el proceso judicial, en el que José Luis Rodríguez Zapatero declarará como investigado los días 17 y 18 de junio en el marco del caso Plus Ultra. Los antiguos multicines Galaxys continúan cerrados.

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