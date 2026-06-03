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CASO LEIRE DÍEZ

Leire Díez alardeó de su mediación para que el 'dos' de Cerdán buscara trabajo a la mujer que denunció al fiscal Grinda: "Juanfran ha sido obediente"

La testigo explicó que dos personas que le ayudaron en el pleito contra el funcionario de Anticorrupción "hablaron con Juan Francisco Serrano" para tratar de que ella tuviera "una situación económica más estable"

Situación política y judicial del PSOE, la trama Leire Díez y el caso Zapatero | Última hora

Juanfran Serrano, en el Senado

Juanfran Serrano, en el Senado / Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19 / Europa Press

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Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

Ana Cabanillas

Madrid

La exmilitante socialista Leire Díez alardeó en un mensaje interceptado por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de su intermediación para que el diputado del PSOE por Jaén Juan Francisco Serrano buscara trabajo a una mujer que había denunciado al fiscal José Grinda, uno de los presuntamente acosados por la trama: "Juanfran ha sido obediente", se vanaglorió de forma literal la "fontanera", en alusión al resultado de las gestiones que le habría encargado al que fuera número dos del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Archivo - El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán comparece en la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones públicas del Parlamento de Navarra, a 11 de febrero de 2026, en Pamplona, Navarra (España).

Archivo - El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán comparece en la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones públicas del Parlamento de Navarra, a 11 de febrero de 2026, en Pamplona, Navarra (España). / Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

El intercambio de mensajes se inicia después de Miriam Serrano, que había iniciado un pleito civil contra el fiscal, trasladara a Leire Díez que no le habían llamado para trabajar. En ese momento, la "fontanera" del PSOE anuncia a esta mujer su intención de "hablar con Juanfran". Y después Leire Díez se pone en contacto con el diputado del PSOE Juan Francisco Serrano - y actual responsable de Política Municipal de la Ejecutiva del PSOE- para encargarle que insistiera "para que la empleen". "Lo vuelvo a decir", respondió Serrano.

Reunión en Ferraz

En este sentido, la mujer que denunció a instancias de la fontanera del PSOE Leire Díez al fiscal José Grinda reconoció a la UCO que desde "2021 o 2022" ha conseguido encadenar hasta 2026 sucesivos contratos temporales de la empresa Residuos Urbanos de Jaén, concesionaria del Ayuntamiento de Alcaudete.

Además, explicó a los uniformados que se reunió en la sede del PSOE en la Calle de Ferraz de Madrid con el ex secretario de Organización de esta formación política Santos Cerdán. Y al ser interpelada sobre si conocía al diputado Juan Francisco Serrano y si este intervino en el proceso de su contratación por parte de la empresa Residuos Urbanos de Jaén SA, la testigo relató que le conoció "en la reunión mantenida en Ferraz con Santos Cerdán".

Archivo - Leire Díez a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar por el caso ‘Leire Díez’, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España).

Archivo - Leire Díez a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar por el caso ‘Leire Díez’, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). / Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

Después explicó que dos personas que le ayudaron en el procedimiento judicial contra el fiscal Grinda y un periodista "hablaron con Juan Francisco Serrano" para tratar de que ella tuviera "una situación económica más estable".

Preguntada por los agentes de la UCO por el motivo por el que acudió el 24 de octubre de 2024 a un hotel de Madrid, la testigo afirmó que dos personas que le ayudaban de manera desinteresada, que identificó con los nombres de Yohir Akerman y Vytenis, le dijeron que iba a mantener una reunión con Leire Díez: "La reserva la habría hecho Vytenis, pues él solía hacerlas con su tarjeta como en otras reuniones mantenidas con éste". Otros encuentros habrían tenido lugar en Granada, Córdoba o Madrid. Todos los gastos lo sufragó, declaró, "Vytenis".

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Miriam Serrano, que está afiliada al PSOE en Alcaudete, dijo después a la UCO que "unos meses antes del juicio contra Grinda", en el que sus pretensiones fueron desestimadas, "Akerman y Vytenis le presentaron a Leire Díez en el Hotel Radisson Red de Madrid". Y una vez allí, la "fontanera" le dijo que estaba "interesada en el caso de Grinda y en ayudarla". También le habría dicho que "intentaría ir a por el fiscal para que saliera a la luz el caso".

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