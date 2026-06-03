ACUERDO
El PP conservará sus dos senadores por la comunidad de Castilla y León
Mañueco ha confirmado que no se ha cedido ningún puesto a Vox para el Senado
ICAL / V. C.
El Partido Popular conservará los dos senadores por designación autonómica que le corresponden, tras las elecciones del pasado 15 de marzo, en esta XII Legislatura. Esto supone que no cede ninguno a Vox en su pacto de gobierno, a diferencia de lo que sucedió en Extremadura y Aragón.
"Las cosas se quedan en Castilla y León como estaban hasta ahora", ha querido dejar claro el presidente del PP de Castilla y León y candidato a la investidura, Alfonso Fernández Mañueco, durante la comparecencia para explicar los detalles del nuevo pacto suscrito con Vox. "Dos son para el PP y, el otro, para un partido que ahora mismo no se encuentra aquí", ha aseverado.
Los tres, de acuerdo al Reglamento de la Cámara, deben ser designados como máximo el 10 de julio.
En este momento, los senadores por la comunidad, nombrados por el PP, son el abulense Vidal Galicia Jaramillo y Javier Maroto, exalcalde de Vitoria, vinculado a Segovia, que es el vicepresidente primero de la Cámara Alta. Los socialistas están representados por Luis Tudanca, exsecretario general del PSCyL, que accedió a este cargo hace algo más de un año.
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