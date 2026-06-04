La UCO investiga a la trama del caso Leire por sus indagaciones sobre la juez Mercedes Alaya: "Lo tuyo lo tengo ya, vamos a por los ERE"

La investigación de la Unidad Central Operativa que suma una docena de investigados vinculados al PSOE entre ellos el exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, el ex número dos del PSOE, Santos Cerdán, o la ex militante socialista, Leire Díez, tiene una vía abierta en torno a la juez sevillana Merecedes Alaya, encargada del caso de los ERE o del caso Aznalcóllar en el que estuvo imputado el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández. De esta vía queda constancia en los atestados a los que ha tenido acceso este periódico y que forman parte de los documentos sobre los que se ha levantado el secreto de sumario.

La investigación apunta a una posible trama "criminal que tenía como objetivo principal la protección de los intereses afectados por diversas causas judiciales que directa o indirectamente afectaban a miembros del PSOE o del Gobierno mediante actos de aparente naturaleza delictiva que buscaban desestabilizar estos procedimientos judiciales". Y dentro de este escenario se analizan distintas grabaciones de conversaciones que fijan entre los objetivos la figura de Mercedes Alaya. Aunque en este caso serían actuaciones previas a la fecha de 2024 (coincidiendo con los días de reflexión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debido a las causas judiciales abiertas en su entorno) que se fija como momento de inicio de la actividad de la trama, aunque continuaron posteriormente.

Los atestados dedican un apartado específico a la jueza sevillana que se centra en la figura de la conocida como 'fontanera del PSOE' Leire Día. Así, antes de 2021 mantuvo hasta dos reuniones con un responsable policial con el objetivo de "obtener información que pudiera comprometer a la juez Alaya para cuestionar las investigaciones". Todo esto, a raíz de las conversaciones que previamente se habían mantenido entre Leire Díez y el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández en ese momento investigado por Alaya por el caso Aznalcóllar, que luego fue archivado.

En una de ellas, en enero de 2020, según se recoge en la causa, la conocida como fontanera del PSOE remite un mensaje en el que afirma estar "hilando un relato porque además de la muerte procesal tiene que ser social también". En el mes de febrero se sitúa un segundo episodio que sirvieron como anticipo de las reuniones que se mantuvieron con el responsable policial. Éstas quedaron grabadas en lo que supone una de las pruebas clave de esta línea de investigación. "Vamos a los de los ERE ¿Qué podemos destapar de ella? Necesito cosas que me permitan dos impactos y los demás los sigo yo con un libro...", afirma en estas conversaciones una voz que se atribuye a Leire Díez.

Tras esto remitió un mensaje a Vicente Fernández muy significativo: "Lo tuyo lo tengo ya, con lo que tengo te puede servir. Voy a por los ERE". En una siguiente conversación es aún más explícita: "Con las cosas que sé de Alaya, lo que menos necesito saber es de Derecho. Todo saldrá bien, volverás y nos ocuparemos de que el tumor se extirpe". En marzo de 2020 zanjó otra conversación de forma contundente: "Tenemos que exterminar socialmente a Alaya, el dolor gratuito ya no puede ser gratis".

Cómo sigue el hilo en 2024

La UCO no encuentra más rastro de esta línea de investigación durante tres años. Sin embargo, vuelve a encontrar un hilo en 2024 cuando se produce una nueva reunión entre Leire Díaz y el responsable policial con el que mantuvo las reuniones sobre la juez Alaya en 2020.

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De esta reunión, que se celebró en Zaragoza, no aparecen indicios de que estuviera relacionada con la magistrada Merecedes Alaya. Pero la UCO apunta entre los elementos más significativos de la misma que de ella se diera cuenta al ex vicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, uno de los señalados en la instrucción judicial del caso de los ERE. "Es reseñable la dación de cuentas que Leire lleva a cabo con Zarrías, el cual es conocedor de la existencia de la reunión.