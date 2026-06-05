Ferraz estudia emprender acciones legales contra Leire Díez por el daño hecho al PSOE y a sus dirigentes

Ferraz sigue en shock tras la entrada de la Guardia Civil en su sede la semana pasada y después de que se haya conocido parte del sumario del caso Leire Díez. Son tantos los dirigentes socialistas señalados o citados en el auto y en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) que la alarma ha cundido en parte de la organización. Varios dirigentes critican, por ejemplo, el silencio del primer día, cuando Ferraz tardó horas en reaccionar tras la entrada de la UCO en la sede. "Nadie sabía dónde estaba la secretaria de Organización [Rebeca Torró], ni lo que estaba pasando", aseguraba ayer a este diario un dirigente autonómico afín a Pedro Sánchez.

Este miércoles, tras conocerse el sumario, el PSOE trató de responder con contundencia, calificando de "farsantes", "oportunistas" y "resentidos" al exsecretario de Organización Santos Cerdán y a la propia Leire Díez, pero sin citarlos expresamente en la reacción oficial que se hizo pública por la tarde. Pero no se anunciaron acciones judiciales. Sí aseguraron que si se detectaba "un responsable identificable" o "un perjuicio para el partido", tomarán las "decisiones judiciales pertinentes", sin más concreción.

Este jueves, un equipo de personas sigue analizando "minuciosamente", afirman, las casi 1.000 páginas del sumario en Ferraz. Y fuentes de la dirección confirman que el PSOE está estudiando emprender acciones legales contra la llamada fontanera del partido, Leire Díez, la periodista que supuestamente urdió una trama junto con Cerdán para entorpecer o dificultar las investigaciones judiciales en torno a la familia del presidente del Gobierno. Pero la decisión no está tomada.

El tiempo juega en nuestra contra y lo mejor sería tomar una decisión rápida, pero tenemos que ser rigurosos

"Sabemos que el tiempo juega en nuestra contra y lo mejor sería tomar una decisión rápida, pero tenemos que ser rigurosos y para eso necesitamos tiempo para estudiarlo todo con detalle", aseguran a EL PERIÓDICO desde Ferraz. Está sobre la mesa presentar una demanda contra Díez por haber provocado daños al honor del partido, a su reputación o a la de sus dirigentes. O incluso una querella si de sus actuaciones se pudieran derivar responsabilidades penales. De momento, el único que lo ha pedido expresamente es el barón más alejado y crítico con Sánchez, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Pero también hay fuentes dentro de la Ejecutiva Federal que consideran que la querella sería la mejor opción: "Obviamente, lo estamos considerando y yo creo que es la mejor opción", aseguran desde la cúpula socialista. "Mostraría firmeza y determinación y nos alejaría totalmente de una persona que ha hecho mucho daño al partido maniobrando en su nombre", añade este dirigente federal.

El ministro de Política Territorial y secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, no descartó ayer estas acciones judiciales. Preguntado por los periodistas, volvió a pedir tiempo y adelantó que cuando el Partido Socialista tenga toda la información "actuaremos con toda la contundencia". La última palabra la tendrá la opinión profesional del equipo jurídico de Ferraz y el propio presidente del Gobierno y líder socialista.

La conducta de la gerente, "irreprochable"

De momento, la dirección del PSOE ya ha revisado los contratos citados en el sumario y son "absolutamente legales" y "formalmente impecables", explican fuentes socialistas. De hecho, la actuación de la gerente que ha sido imputada, Ana María Fuentes, también es "irreprochable legalmente", según concluyen desde la dirección, con lo que, en principio y a la vista de los hechos hasta ahora conocidos, el PSOE descarta de momento abrirle un expediente informativo.

En el caso de otro de los señalados, aunque no ha sido formalmente investigado, Juan Francisco Serrano, el PSOE apunta también a su ausencia total de responsabilidad. El informe policial señalaba que Leire Díez alardeó de la mediación del también diputado socialista por Jaén para que buscara trabajo a Miriam, la mujer que denunció al fiscal José Grinda, uno de los presuntamente extorsionados por la trama. "Ha sido obediente", dijo Díez, celebrando que Serrano habría intercedido para que contrataran a Miriam. La UCO interrogó a la pareja de esta mujer y aseguró, por el contrario, que "seguía realizando los mismos trabajos y las mismas funciones durante años", sin que se hubiera producido ningún cambio en las fechas de la supuesta intermediación.

"Leire parece ser que era una persona que iba pregonando y presumiendo de que tenía línea e influencia con todo el mundo y eso es lo que refleja el sumario, pero de ahí a que consiguiera lo que asegura va un trecho", explican en Ferraz.

Noticias relacionadas

Algunas fuentes socialistas apuntan a que la inminente llegada del Papa a España copará la actualidad y desplazará de la primera línea informativa los escándalos que acosan al PSOE. Pero León XIV se irá y las investigaciones, juicios y sentencias pendientes seguirán sucediéndose unas a otras con una cadencia que "no es casual" para el Gobierno y para el PSOE. Una de las más próximas, la declaración como imputado del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero los días 17 y 18 de junio.

Suscríbete para seguir leyendo