Sara Fernández

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Viaje express de Pedro Sánchez al Primavera Sound

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó ayer tarde el festival Primavera Sound de Barcelona, acompañado del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y pudo disfrutar de varios de los conciertos programados para la tercera jornada del certamen, a la vez que mantuvo alguna charla con los artistas programados, entre ellos el británico Damon Albarn o la navarra Amaia.