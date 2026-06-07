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Viaje express de Pedro Sánchez al Primavera Sound

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Sara Fernández

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Viaje express de Pedro Sánchez al Primavera Sound

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
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 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó ayer tarde el festival Primavera Sound de Barcelona, acompañado del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y pudo disfrutar de varios de los conciertos programados para la tercera jornada del certamen, a la vez que mantuvo alguna charla con los artistas programados, entre ellos el británico Damon Albarn o la navarra Amaia.

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