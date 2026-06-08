María Jesús Montero renuncia al Congreso de los Diputados y recoge su acta en el Parlamento de Andalucía: "Los hechos ponen a la verdad en su sitio"

María Jesús Montero será diputada en el Parlamento de Andalucía. La secretaria general del PSOE-A ha entregado la documentación este lunes en la sede de la soberanía andaluza para recoger su acta de diputada después de renunciar el pasado viernes a su escaño en el Congreso. La socialista se mantuvo alejada del foco mediático desde el día después de las elecciones andaluzas hasta que reapareció la semana pasada para confirmar que seguirá en Andalucía, algo que ha rubricado este lunes. "Los hechos ponen la verdad en su sitio", ha recalcado la socialista ante las "dudas infundadas" sobre si aceptaría o no el escaño en la Cámara autonómica que ha vinculado al Partido Popular. También, ha lamentado la ausencia de iniciativa en el PP para acordar la conformación de la Mesa del Parlamento: "Es inédito, no ha habido una sola llamada".

La jefa de la oposición en Andalucía ha afeado al PP por las dudas lanzadas sobre su entrada en el Parlamento. "Un intento permanente de convertir la política en un lodazal sembrando dudas sobre todo lo que tiene que ver con los adversarios políticos", ha destacado María Jesús Montero. "Vamos a hacer una oposición seria, exigente y responsable preservando en el principal patrimonio de Andalucía: sus servicios públicos". Ha acusado así al PP de "realizar un ataque a la reputación para dar a entender que las apuestas que hacen los miembros del PSOE no son reales ni serias". De esta forma, ha mostrado "orgullo" por ostentar la representatividad del pueblo andaluz. Para que se haga efectiva su acta en Andalucía, Montero ha confirmado que el pasado viernes hizo lo propio para dejar su asiento en el Congreso de los Diputados: "Decaerá cuando tome posesión este jueves en el Parlamento".

María Jesús Montero ha cargado contra el PP por la falta de conversaciones para definir la composición del órgano rector de la Cámara. "No ha habido ni una sola llamada, ni al PSOE ni a ninguno de los grupos parlamentarios", subrayaba la líder socialista. Consideraba la situación de "inédita en la historia del parlamentarismo andaluz en el que siempre el partido ganador se ha puesto unos días antes en contacto con el resto de formaciones políticas". Desde el PSOE urgen a "un acuerdo y un diálogo lo más amplio posible" para que en la Mesa estén representadas todas las formaciones políticas "independientemente de que no tengan votos suficientes para hacerlo". Montero ha subrayado que a Juanma Moreno "le da pereza" le da ponerse en movimiento".

La secretaria general del PSOE-A también se ha referido a la conversación que mantuvieron este fin de semana Santiago Abascal y Juanma Moreno en el Palacio Real durante la recepción institucional al Papa León XIV en su visita a España. María Jesús Montero ha lamentado la falta de concreción en las conversaciones que están manteniendo entre ambos partidos para la gobernabilidad en la comunidad. "Es exigible al Partido Popular que dé cuenta de qué es lo que se está hablando. Parece que no tienen prisa cuando Andalucía sí la tiene". De este modo, ha puesto el foco en la necesidad de definir el plan de la sanidad pública andaluza para el verano ante las vacaciones de la plantilla o la prevención de incendios forestales que acechan en los meses estivales a la comunidad.

"Espero que PP y Vox tomen nota de las palabras del Papa"

"Necesitamos políticas y discursos conciliadores que permitan el entendimiento entre las personas, que abandonen las estrategias de odio", ha destacado la líder socialista agradeciendo las palabras del Papa León XIV en su visita a España. Según Montero, el Pontífice ha realizado una advertencia "sobre la clara segregación" que se puede producir a nivel internacional "si los gobernantes no somos capaces de parar ese mensaje de odio". Unas palabras que la socialista ha tomado para lanzar un dardo a la derecha.

De esta manera, ha comentado el mensaje transmitido por el Papa en contra de "que a las personas se les etiquete, se les ponga en diferentes categorías, dependiendo de su origen, raza o religión, con la grave amenaza que significa esto para la dignidad de la condición humana". Unas palabras del Santo Padre que Montero ha interpretado como contrarias a la prioridad nacional que defiende la extrema derecha. "Espero que tanto el Partido Popular como Vox tomen nota porque la advertencia es muy seria".

Los diputados tomarán posesión esta semana

Este jueves 11 de junio se constituye el nuevo Parlamento andaluz. Los diputados y diputadas tomarán asiento en un plenario que, en esta ocasión, cambia de lugar de localización de forma extraordinaria. A causa de las obras que están ejecutándose en el tradicional salón de plenos, se ha habilitado la sala Alberto Jiménez Becerril de forma temporal. Por tanto, esta misma semana quedará conformada la Cámara autonómica y elegidos los miembros de la Mesa, que supondrá la primera toma de contacto de las relaciones entre PP y Vox.

Está por ver qué partido presidirá el órgano rector del Parlamento y cómo se repartirán el resto de sillones. Los populares podrían ceder algunos de estos puestos a la extrema derecha para facilitar el entendimiento de cara a una futura investidura de Juanma Moreno que, tal y como expresó automáticamente justo después del 17M, quiere gobernar en solitario. Vox insiste en pactar la prioridad nacional como requisito para que el PP revalide el asiento de la presidencia en San Telmo.

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En la legislatura habrá un total de 48 caras nuevas en el Parlamento andaluz. El PSOE es el partido que más diputados nuevos aportará en la próxima legislatura con un total de 18 nuevos diputados. Destaca Alejandro Moyano, antiguo líder de las Juventudes Socialistas de Andalucía; Daniel Pérez, líder de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga; Francisco Cuenca, el exalcalde de Granada; o Francisco Reyes, actual presidente de la Diputación de Jaén. Desde el PSOE aún no han matizado cómo se repartirán las funciones dentro del nuevo grupo parlamentario.

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