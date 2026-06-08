El juez Pedraz cita a Narbona, imputa a la abogada de Koldo y pregunta a Fiscalía General por reuniones con la trama Leire

El juez Santiago Pedraz, que instruye el caso Leire en la Audiencia Nacional, ha atendido algunas de las peticiones que le realizó la semana pasada la Fiscalía Anticorrupción y ha citado a declarar el próximo 10 de julio a la presidenta del PSOE y diputada por Madrid, Cristina Narbona, como testigo en la causa, después de conocerse los mensajes que la dirigente socialista intercambió con Leire Díez, imputada en la trama, que indican que conocería las maniobras de la trama para desactivar procedimientos judiciales que afectaban al Gobierno. Cita igualmente a una veintena de personas como testigos entre el próximo 26 de junio y el 13 de julio.

Un informe de la UCO se detiene en una serie de mensajes entre Cristina Narbona y Leire Díez, el 24 de abril de 2024, el mismo día en que Pedro Sánchez publicó su carta a la ciudadanía y comenzó un periodo de cinco días de reflexión tras la primera imputación de su mujer, Begoña Gómez.

En esos mensajes, Díez le habló a Narbona de "reconducir" los ataques al presidente, dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín". A esto, Narbona se daba por enterada del asunto y señalaba: "Se lo habías contado a Santos el otro día".

Leticia de la Hoz

La Fiscalía también pedía a Pedraz que llamara a declarar como imputada a la abogada del exasesor ministerial Koldo García, Leticia de la Hoz, y el juez accede igualmente y la cita el 14 de julio, por supuestamente haber ofrecido dinero y dádivas con un valor de hasta 250.000 euros a la empresaria Carmen Pano --quien manifestó en el Tribunal Supremo haber entregado 90.000 euros en la sede de Ferraz-- a cambio de cambiar su declaración y perjudicar al comisionista Víctor de Aldama.

La batería de diligencias salpica incluso a la Fiscalía General, al solicitar el magistrado información sobre las reuniones que se hubieran podido producir en dicha sede con integrantes de la trama, como por ejemplo la propia Leire Díez y los abogados Ismael Oliver, Jacobo Teijelo y el empresario Javier Pérez Dolset. También pretende conocer si se produjeron encuentros con el letrado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, Antonio García Cabrera. Asimismo, pide a la Fiscalía General de Teresa Peramato que le informe del total de denuncias "formuladas por Koldo García entre los meses de enero a junio de 2025, y el trámite dado a las mismas".

En total, Pedraz ha acordado citar a un total de 22 testigos entre el 26 de junio y el 13 de julio, entre ellos el general jefe del Estado Mayor y tres agentes de la Guardia Civil, el ex abogado de José Luis Ábalos José Aníbal Álvarez, los empresarios Carmen Pano, Claudio Rivas y Joaquín Parra; y el comandante del Instituto armado Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo. También prestará testimonio Miriam Serrano, que denunció con la ayuda de Leire Díez al fiscal José Grinda, que investigaba a varios miembros de la presunta organización criminal.

Juan Francisco Serrano

En concreto, el juez ha acordado reclamar a la empresa Residuos Urbanos de Jaén que informe de la relación laboral que esta firma ha mantenido con Miriam Serrano, la mujer que denunció al fiscal José Grinda a instancias de la trama de Leire Díez. Y también que aporte "la documentación o información relacionada con el proceso de selección seguido por la empresa para su contratación".

En este sentido, Leire Díez alardeó en un mensaje interceptado por los agentes de la UCO de su intermediación para que el diputado del PSOE por Jaén Juan Francisco Serrano buscara trabajo a una mujer que había denunciado al fiscal: "Juanfran ha sido obediente", se vanaglorió de forma literal la "fontanera", en alusión al resultado de las gestiones que le habría encargado al que fuera número dos del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Ismael Oliver (i) y Nervis Villalobos en el Congreso de los Diputados / EL PERIÓDICO

En el auto, el magistrado se dirige a la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, dependiente del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, para que informe si el exviceministro de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos, consiguió el DNI español, tal y como se habría comprometido Leire Díez, a cambio de fondos para pagar a la mujer que litigó con el fiscal Grinda. Fuentes cercanas a este ingeniero venezolano aseguran a esta redacción que la petición fue denegada "por tener antecedentes policiales".

Jueza Biedma

Asimismo, reclama a la Fiscalía de Extremadura que informe sobre qué pasó con las diligencias que se abrieron a raíz de una denuncia contra la jueza Beatriz Biedma, que instruyó la causa contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "En caso de haber sido remitida al Juzgado indíquese, si se conoce, qué Juzgado fue el final destinatario de dicha denuncia", completa el juez en su auto.

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