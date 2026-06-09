La abogada de Koldo asegura que la documentación desmiente a la empresaria que llevó efectivo a Ferraz y recurre su imputación

La abogada Leticia de la Hoz, que ejerció la defensa del exasesor ministerial Koldo García durante el juicio que se celebró en el Tribunal Supremo por el denominado caso mascarillas, ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de citarla en calidad de investigada el próximo 14 de julio. La citación se produce en el marco de la causa que investiga presuntos pagos del PSOE a una red cuyo objetivo era el de boicotear causas judiciales contra el Gobierno.

Concretamente, su abogado defensor --que es el exfiscal Carlos Bautista, que durante un tiempo defendió al exministro José Luis Ábalos-- solicita que la imputación quede sin efecto "por falta de concreción de los hechos y de los concretos delitos individualmente atribuidos, por ausencia del preceptivo juicio de verosimilitud y de indicio racional de criminalidad, y por hallarse el relato acusatorio documentalmente desmentido", según el recurso al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

El juez del caso Leire ha citado a esta abogada a petición de la Fiscalía Anticorrupción por supuestamente haber ofrecido dinero (50.000 euros) y otras dádivas con un valor de hasta 250.000 euros a la empresaria Carmen Pano --quien manifestó en el Tribunal Supremo haber entregado 90.000 euros en la sede de Ferraz-- a cambio de cambiar su declaración para perjudicar al comisionista Víctor de Aldama.

De la Hoz ya remitió la semana pasada un escrito a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el mismo sentido: "Niego de forma categórica y sin matices haber realizado ofrecimiento económico alguno a Carmen Pano, ni directamente ni por persona interpuesta, con la finalidad de que modificara ninguna declaración. Tal ofrecimiento no existió".

Según su versión, el motivo de la reunión que mantuvo en febrero de 2025 con esta empresaria fue "la intermediación en la búsqueda de comprador para varias operadoras de hidrocarburos que Carmen Pano y Álvaro Gallego ofrecían en venta, intermediación que el despacho rechazó al detectar que una de esas sociedades se hallaba en situación de fraude de IVA", por lo que acabó prohibiendo su entrada en el despacho.

La empresaria Carmen Pano a su llegada al Tribunal Supremo / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Sin embargo, durante su declaración ante la Guardia Civil hace tan solo dos semanas Pano manifestó que la abogada del que fuera asesor ministerial Koldo García le ofreció cantidades de dinero que llegarían hasta 250.000 euros (para pagar alquiler de su casa durante varios años, el pago de la boda de su hija o la compra de un coche) "para salvar el culo a Ábalos y Koldo".

Recurso de Leire

Por su parte, la exmilitante socialista Leire Díez ha recurrido la decisión del juez Pedraz de oponerse, por el momento, al expurgo de los archivos que le fueron incautados cuando agentes de la UCO se llevaron sus dispositivos móviles. Su defeconsideraider que estas actuaciones deben ser, en todo caso, segregadas en una pieza separada y reservada, pues en estos materiales se contienen datos médicos, personales o bien son documentos que pertenecen a terceras personas.

Solicita también que "dichos materiales no sean utilizados ni directa ni indirectamente mientras no exista expurgo materializado físicamente y resolución judicial motivada de inclusión, en su caso y ordenando la inmediata retirada de las actuaciones de aquellos que estuvieran ya incorporados", añade el recurso al que ha tenido acceso este diario. Pretende que Pedraz establezca "un protocolo de expurgo previo, efectivo y controlado judicialmente, que incluya inventario completo del material intervenido, e identificación suficiente para su control":

Y ello, añade el recurso, sin contar con los elementos que se le intervinieron en el momento de su detención, que "se encontraban en el interior del vehículo o que llevaba encima y le fueron incautados sin existencia de orden alguna, y que han tornado en prospectiva la investigación que inicialmente tuviera lugar", argumenta. Se refiere a los archivos que aluden a la información publicada por EL PERIÓDICO sobre el grupo de WhatsApp Hirurok ("nosotros tres" en euskera) por el que según los investigadores una trama presuntamente liderada por el el que fuera número 3 del PSOE, Santos Cerdán, podría haber orientado expedientes de la administración.

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