Lucía Feijoo Viera

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Mañueco, investido presidente de Castilla y León: "La nueva legislatura con Vox será mejor que la anterior"

El presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido investido presidente de la comunidad por las Cortes gracias al apoyo de los 33 procuradores que su partido consiguió en las elecciones del pasado 15 de marzo y de los 14 que logró Vox. “Este es el inicio de una gran amistad”, aseguraba en su última intervención Mañueco justo antes de que se iniciaran las votaciones, que se han realizado en voz alta y que han comenzado (por sorteo) con el “No” del procurador socialista Sergio Iglesias. El resto de partidos con representación en el Hemiciclo, PSOE, UPL, Por Ávila y Soria Ya (un total de 35 procuradores); han votado en contra. De esta manera, y gracias al acuerdo de gobernabilidad alcanzo con el partido liderado por Santiago Abascal, Mañueco ha conseguido 47 votos, cinco por encima de los 42 que marca el umbral de la mayoría absoluta. Tras el voto de todos los procuradores, Mañueco ha recibido el aplauso de su grupo parlamentario y del de Vox. Más información