Mañueco sobre la prioridad nacional: “Es fácil de entender si prescindimos de la demagogia”

Ha sido puntual Alfonso Fernández Mañueco, que llegaba al Hemiciclo de las Cortes de Castilla y León acompañado por el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez; y por la portavoz del Grupo Popular, la zamorana Leticia García. A las 12.02 horas empezaba su discurso, que ha durado en torno a una hora y 20 minutos, en el que comenzaba asegurando que la comunidad es su pasión: “Castilla y León es lo primero. Sus aspiraciones, sus esperanzas, sus ilusiones son las mías”.

Además de remarcar que gobernará para todos, “te hayan votado o no”, ha defendido que la responsabilidad política “debe estar asociada a un liderazgo público donde los principios éticos y la rectitud personal sean tan importantes como la capacidad de conseguir resultados”. “Algo que, por desgracia, estamos lejos de ver en el Gobierno de España”, ha añadido.

Por ello, ha defendido que entiende la política “de otra manera”, y ha abogado por el diálogo y el acuerdo “sin desprecio, hablando y no imponiendo, sin insultar y sin elevar el tono”. “Creo en la política lejos de extremismos, que hay que vencer con moderación, seriedad y confianza”, ha añadido, y ha destacado también que las decisiones se deben tomar “por el bienestar general, lejos de prejuicios ideológicos o intereses personales”.

Alfonso Fernández Mañueco ha asegurado que “comienza una nueva etapa” y que un nuevo momento político “exige un nuevo modelo de gobierno”. Tras alabar “la generosidad, la responsabilidad y la capacidad de acuerdo” que han permitido el acuerdo de gobernabilidad entre PP y Vox que dará estabilidad a la comunidad “durante los próximos cuatro años”, Mañueco ha querido hacer una precisión sobre la prioridad nacional: “Se trata de algo fácil de entender si prescindimos de las demagogias interesadas”.

Ha detallado que la misma se aplicará siguiendo tres estrictos criterios: “Acatando la Constitución, el ordenamiento jurídico y el Estatuto de Autonomía; prestando de manera global los servicios públicos esenciales y excluyendo cualquier tipo de limitación o retroceso en los derechos ya consolidados en nuestra comunidad”.

“Que nadie busque confundir ni se rasgue las vestiduras de forma interesada”, ha sentenciado al respecto, remarcando también que Castilla y León “tiene en la inmigración legal y ordenada una fuente de progreso. Por ello siempre serán bien recibidos y tendrán nuestro apoyo quiénes quieran venir a contribuir con su trabajo, esfuerzo y compromiso personal a la prosperidad común”.

En otro momento de su discurso también ha asegurado que el Ejecutivo va a "vigilar y defender la igualdad ante la Ley de todos los ciudadanos de Castilla y León", haciendo referencia a la igualdad social, laboral, de oportunidades y entre hombres y mujeres.

La financiación autonómica también ha tenido su espacio: "Demandamos una financiación autonómica justa, solidaria y acorde al coste efectivo de la prestación de los servicios públicos". Y para ello, ha pedido el popular un "amplio diálogo" con el objetivo de unir a los diferentes grupos políticos de la Cámara.

Al final de su discurso ha aparecido otra de las peticiones de Vox, que además tendrá su propia Consejería: la desregulación. En este aspecto, ha defendido que “queda trabajo por hacer para conseguir una autonomía con menos normas y más eficaces, que reduzca tiempos y costes”. Ha asegurado Mañueco que quiere “una Administración cercana, eficaz, austera y transparente”.

“Quiero una comunidad al servicio de todas las personas que viven aquí, por encima de sus orígenes o diferencias. Quiero una comunidad con más oportunidades, más bienestar, más igualdad, rica en valores, tolerante, orgullosa de su historia y proyectada al futuro. Yo creo en Castilla y León y, por ello, quiero la mejor Castilla y León”, ha finalizado Mañueco.