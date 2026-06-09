La mayoría de partidos se vuelcan con el Papa y rebajan la polémica por el catalán

Los días previos a la visita del Papa estuvieron marcados, en clave política, por la polémica sobre en qué medida León XIV utilizaría el catalán en sus discursos. A la hora de la verdad, sin embargo, el ambiente se ha distendido y la mayoría de partidos catalanes con representación en el Parlament se han acabado volcando con la visita del pontífice. Además, después del discurso bilingüe que el Papa ha ofrecido en la Catedral de Barcelona, también se ha acabado rebajando la controversia alrededor de la lengua.

En el acto más multitudinario del día, el de la vigilia en el Estadi Lluís Companys, han enviado representación los cinco grupos con más diputados en la Cámara: el PSC, Junts, ERC, el PP y Vox. En cambio, han declinado su presencia los otros tres, los Comuns, la CUP y Aliança Catalana: los dos primeros son críticos con el discurso de León XIV en asuntos como el aborto y la eutanasia. En el caso de Aliança ha sido porque no le ha gustado el discurso bilingüe que ha hecho a su llegada a Cataluña, ya que considera que debería haber sido íntegramente en catalán.

El Papa bendice a un bebé / FERRAN NADEU / PIM

Las delegaciones del PSC y Junts han estado lideradas por los dos cargos de mayor rango institucional en Cataluña, el president de la Generalitat, Salvador Illa (PSC), y el presidente del Parlament, Josep Rull (Junts). También ha acudido el líder de ERC, Oriol Junqueras, que tiene una vinculación emocional con el Vaticano de la época en la que se sumergió en sus archivos secretos. Vox ha estado liderado por su presidente en el Parlament, Ignacio Garriga, mientras que la representación del PP ha recaído en la eurodiputada Dolors Montserrat y el portavoz del grupo parlamentario Juan Fernández. Además, se ha visto a otros miembros del Govern como Albert Dalmau y Ramon Espadaler y los expresidentes de la Generalitat José Montilla y Artur Mas.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, hablando con dos asistentes a la vigilia. / CEDIDA

Tanto Illa como Rull han aprovechado su posición preferencial en la escala institucional para departir con el pontífice. No ha sido en el Estadi Olímpic, pero sí en otros escenarios que ha dejado la jornada. Los dos estaban en las escaleras del avión para darle la bienvenida, junto al ministro de Hacienda, Arcadi España, y al delegado del Gobierno, Carles Prieto. Luego, en la Catedral de Barcelona, Rull ha hablado brevemente con Robert Prevost. Le ha agradecido su "sensibilidad" y, muy especialmente, la decisión de visitar el miércoles la cárcel de Brians 1. Le ha explicado que él también estuvo tres años y medio encarcelado -por el referéndum del 1-O-, y que en prisión encontró grandes dosis de "humanidad" y "sufrimiento". En esa salutación han estado todos los miembros de la Mesa del Parlament sin excepción: Raquel Sans y Juli Fernández (ERC); David Pérez y Judit Alcalá (PSC) y Glòria Freixa (Junts).

El Papa con el president Salvador Illa en Barcelona. / Arnau Carbonell / Generalitat

Quien más cerca del Papa ha estado ha sido Illa. Ha mantenido con él una audiencia privada de media hora en el Palau Episcopal, donde han conversado sobre la situación internacional, el futuro de la IA y la inmigración. Allí le ha agradecido su "sensibilidad hacia Cataluña". También ha llegado el clásico momento en un encuentro de este tipo: la entrega de regalos. El president le ha entregado una reproducción de las 'Homilies d’Organyà'; una reproducción de la muñeca articulada de marfil de la necrópolis paleocristiana de Tarraco y una copia del acta de colocación de la primera piedra de la Sagrada Família.

Diputados del Parlament

En la vigilia del Estadi Olímpic, el perfil político más frecuente en el acto ha sido el del diputado del Parlament. Allí han estado los socialistas Elena Díaz, Guillem Mateo, Albert Bondesio e Ivana Martínez, entre otros. De Junts han ido la líder en la Cámara, Mònica Sales y la diputada Glòria Freixa. Con ellas, el concejal en Barcelona Jordi Martí. Lo curioso es que Martí y Freixa se encuentran en plena pugna para ser el alcaldable del partido en las municipales de 2027. Por parte de ERC también han acudido el diputado, Joan Ignasi Elena; el exdiputado en el Congreso Joan Capdevila y la dirigente Solés Carabasa. El PP también ha enviado a los parlamentarios Lorena Roldán, y Àngels Esteller.

Nosotros defendemos exactamente lo contrario que el Papa Pilar Castillejo — Diputada de la CUP en el Parlament

Asistentes a la vigilia en el Estadi Olímpic con motivo de la visita del Papa. / Ferran Nadeu

Ni los Comuns ni la CUP han estado presentes. Los primeros exponen que no acudirán a ningún acto religioso, y solo tendrán representación en la visita del Papa a Brians -el diputado Andrés García Berrio- y en la visita a la Sagrada Família -el ministro de Cultura Ernest Urtasun-. No están conformes con lo que expresó en el Congreso en temas como el aborto y la eutanasia. Los anticapitalistas, igual. En su caso, no irán a ninguno. "Nosotros defendemos exactamente lo contrario", ha resumido Pilar Castillejo, líder del grupo parlamentario.

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