La secretaria de Organización de Sumar deja sus cargos con denuncias de fraude y entre críticas a Lara Hernández

La secretaria de Organización de Movimiento Sumar, Laura Moreno, abandona el cargo entre durísimas críticas a la actual coordinadora, Lara Hernández, y la denuncia de fraude en el proceso de elección de la nueva federación valenciana, además de airear la existencia de una investigación interna abierta contra Hernández a raíz de varias denuncias internas por acoso laboral. A esta salida se una la del que fuera responsable de Comunicación, David Comas, que se produjo hace algunas semanas, aunque ambos siguen en el grupo coordinador, la dirección del partido.

Moreno, tal como avanzó El Mundo, comunicó la decisión a la dirección la semana pasada, en una carta a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, donde relata los motivos que la llevan a tomar la decisión, denunciando haber sido apartada por Hernández de negociaciones relevantes, como las primeras conversaciones para la coalición en Andalucía el pasado verano y acusándole de haber dado a trabajadores "la instrucción de aislarme, es decir, no coordinar el trabajo conmigo".

Fuentes de la organización confirman la apertura de una investigación interna en el mes de febrero, que según la misiva estaría motivada por denuncias contra Hernández por parte de "seis altos cargos" tanto orgánicos como públicos. En la carta, Moreno admite haber sufrido un "deterioro" en su salud como consecuencia del trabajo, y apunta a que las denuncias están motivadas por "comportamientos preocupantes de la cocoordinadora hacia algunos trabajadores".

Entre los apartados que denuncia la exdirigente de Sumar, detalla que Hernández le pidió suspender los procesos de primarias para elegir nuevas federaciones. "Recibí la orden de detener la constitución de asambleas territoriales por parte de la cocoordinadora" saltándose así los documentos del partido, según detalla la misiva, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Relata además "el episodio más grave" vivido en los útlimos meses, cuando se celebraban las primarias del partido en la Comunidad Valenciana y donde se habrían presentado dos candidaturas. Según relata, el diputado Txema Guijarro, cuyo asesor en el Congreso Xavi Lópezse presentaba a la relección, pidió la reunión de una ejecutiva cuando el proceso de votación ya estaba en marcha. En aquella reunión, celebrada en noviembre, "se decidió que no podían concurrir dos candidaturas, porque era nocivo para el proyecto", algo que a su juicio supuso "un grave atentado democrático".

Señala también que meses después de aquella, Moreno apunta a que "el proceso de votación que fue descartado" demostraría "que la candidatura alternativa había ganado la votación". Un episodio que la número tres saliente describe como "un fraude sin precedentes e incompatible con los principios más elementales de la democracia interna de cualquier organización política".

En la misiva, después de todas estas denuncias, llama a las bases a volcarse en la Asamblea convocada para el mes de julio, apuntando al apoyo a la alternativa, que previsiblemente estará encabezada por la portavoz parlamentaria Verónica Martínez Barbero. Moreno llama a defender "democracia sin tutelas", y advierte: "Esta Asamblea que vais a celebrar en julio es una nueva oportunidad para hacerlo. Yo os pido que no os rindáis".

Nuevo revés

La salida supone un nuevo revés para la formación que lanzó Yolanda Díaz en 2024, y que desde entonces no ha terminado de consolidarse. En poco más de dos años, ha sufrido importantes bajas en un proyecto que, si en un primer momento nació como fórmula para integrar a otras fuerzas en su organigrama, quedó rápidamente condenado a ser un actor más, el más pequeño, dentro del ecosistema de la izquierda del PSOE.

Unos meses después del lanzamiento de Movimiento Sumar, fue la propia vicepresidenta segunda quien dejó sus cargos en la formación tras los malos resultados de las elecciones europeas, cuyo diseño rompió puentes con IU y otros partidos, que dieron portazo al proyecto inicial de integrarse en esa suerte de plataforma de organizaciones que estaba llamada a ser sumar. Después de meses de vacío de poder tras la salida de Díaz y la caída en desgracia de Iñigo Errejón, resultaron elegidos los dos nuevos coordinadores Lara Hernández y Carlos Martín, el jefe económico de Sumar, que sin embargo al poco tiempo -hace justo un año- dejó también sus cargos, aunque mantiene su acta en el Congreso.

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Casi un año después aún no se ha convocado la Asamblea para sustituirle, con una Hernández cuestionada que previsiblemente será sustituida en la próxima convención de primeros de julio por la portavoz, Verónica Martínez Barbero. Entretanto, las bajas continúan y ahora se suma la salida de Laura Moreno, secretaria de Organización -el cargo más importante después de la coordinación-, que abandona formalmente las filas de Movimiento Sumar con durísimas denuncias contra la actual coordinadora.

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