Las cinco reuniones de Leire Díez en la Fiscalía General, según la UCO

La relación de Leire Díez con la Fiscalía General del Estado es, junto a los contactos con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, uno de los aspectos más llamativos del modus operandi de la trama, cuyos integrantes están imputados en la causa que investiga el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional por pertenencia a organización criminal, entre otras cosas, tras intentar presuntamente desactivar causas judiciales que afectaban al Gobierno obteniendo información de agentes y jueces mediante sobornos y extorsiones.

Los vínculos entre Díez y la Fiscalía eran un asunto recurrente en las conversaciones de la trama, que llegó a cerrar reuniones en la sede del Ministerio Público al abogado del excomisario José Manuel Villarejo, Antonio García Cabrera. "Te va a recibir el FGE. Ahora te digo lo que me ha dicho", le trasladó 18 de febrero de 2025, en un mensaje intervenido por la UCO e incluido en el sumario al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. De estas y otras expresiones, los investigadores deducen que existió "contacto directo" entre Díez y el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, que cesó en el cargo tras su condena por revelación de secretos.

El sumario también apunta a "las relaciones que la supuesta organización criminal habría mantenido con la Fiscalía General del Estado, en este caso concretamente a través del propio Fiscal General del Estado", a raíz de la reunión que mantuvo Díez con el fiscal Ignacio Stampa. Así, alude a la reunión donde "Díez le expuso a Stampa que el Fiscal General del Estado tendría conocimiento directo de esta reunión, haciendo alusión a su nombre de pila, "Álvaro"", detalla el informe.

"Al menos" cinco reuniones

Pero más allá de estos contactos, la UCO da por acreditada "al menos" cinco reuniones de Díez con otros miembros de la trama en la sede de la Fiscalía General del Estado. El juez Pedraz ha solicitado al Ministerio Público detallar en un informe la relación de reuniones con las personas ahora investigadas.

A la primera cita registrada en el informe asisten Jacobo Teijelo, abogado imputado en la causa, y la propia Díez. Es esta última quien organiza el encuentro. "Te llamarán de la FGE. Iré yo contigo", le traslada Díez al letrado el 3 de marzo de 2025. La cita tendría lugar el 6 de marzo de 2025. Un día antes, la fontanera del PSOE trasladó a Teijelo la especial relevancia de la cita: "Mañana es un día fundamental". La UCO constata la celebración del encuentro con una localización de la aplicación de navegación Waze, por la que ese día a las 15:26 horas se dirigieron al número 4 de la madrileña calle de Fortuny, donde se sitúa la sede de la Fiscalía General del Estado.

El informe de la UCO al que ha accedido EL PERIÓDICO informa de un segundo encuentro que se habría producido el 4 de abril de 2025 y que habría tenido mayor importancia que el primero, a tenor de los mensajes enviados por Díez e intervenidos por la UCO. "El jueves que viene va a ser el día más importante de mi vida a nivel profesional", escribió al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández unos días antes, el 28 de marzo, según los mensajes incluidos en el sumario.

"¿Te ves con el presidente?", le inquiere Fernández, a lo que Díez responde con otra alusión a Sánchez: "No, pero la reunión con Fiscalía General puede hacer que el presidente directamente me adore", zanja. El mismo día de la cita, Díez volvía a escribir a Fernández asegurando que "tengo reunión en Fiscalía a las 13.20" y apuntando a que "esa reunión es clave".

La reunión del 4 de abril en Fiscalía General del Estado habría dado sus frutos, o así se lo trasladó Díez al el excomisario José Manuel Villarejo y el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell -dos figuras con las que la trama se reunió en busca de información comprometedora de jueces y fiscales-. Después de celebrarse la cita, Díez se dirigió al abogado del comisario, Antonio García Cabrera, para dar cuenta de la misma. "El jueves estuve en FGE. Cuando puedas hablamos", detalló.

En el mismo sentido se dirigió a Rosell, a quien le trasladó el mismo mensaje: "El jueves estuvimos en FGE. Y volvemos este jueves", aseguraba, anunciando la tercera reunión en la sede del Ministerio Público, que según los planes se habría celebrado el 11 de abril. En esa misma conversación, Díez aseguró que su objetivo para esa tercera reunión sería "entre otras cosas, empezar con el tema de los fiscales anticorrupción", aseguró.

Después de esas tres reuniones, la UCO da por acreditado que "al menos se podrían haber celebrado dos reuniones más en este lugar", sostiene, en referencia a la Fiscalía General del Estado. En ellas "habrían intervenido Díez y Teijelo, las cuales habrían tenido lugar en el mes de mayo del año 2025". El informe lo sostiene en base a las conversaciones entre ambos. El 8 de mayo de 2025, Díez escribió a Teijelo que "hay que pedir cita con Fiscalía", proponiendo el siguiente lunes, 12 de mayo de 2025, asegurando su interés en "que nos de tiempo a preparar alguna cosa más". En respuesta , el letrado le pregunta, "¿FGE? Entiendo", a lo que Díez responde "sí".

Más adelante, el 20 de mayo de 2025 Díez vuelve a dirigirse a Teijelo para que tramite una nueva cita, mostrando su estrecha cercanía con los miembros de la Fiscalía General del Estado. "Pide cita a nuestros amigos de FGE". Acto seguido, le responde "ok'', según recoge el informe de la UCO.

Estas últimas reuniones, según los investigadores, tienen que ver con una serie de denuncias que se interpusieron en la Fiscalía contra miembros del poder judicial implicados en casos que afectaban al Gobierno. Así, la UCO sostiene que "se destaca la denuncia presentada el 21.10.2024" por parte del exmagistrado Luis Sáenz de Tejada, expulsado por la carrera judicial, "contra la Magistrada Beatriz Biedma", la juez que instruyó en Badajoz el caso de David Sánchez Castejón, hermano del presidente de Gobierno que esta semana ha quedado visto para sentencia. La denuncia, sostiene la UCO, "previamente había sido revisada tanto por Díez como, aparentemente, por Santos Cerdán".

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También el abogado de Koldo García, Ismael Oliver, habrían remitido "al menos cinco" denuncias entre marzo y abril de 2025 contra la UCO, con el objetivo de "darle difusión mediática". El propio Oliver alardeó de enviárselas directamente al fiscal general del Estado, "no a la Fiscalía general, al fiscal general", le escribió en un mensaje el 20 de marzo, cuando les envió estas denuncias. Estas reuniones fueron empleadas para intentar impulsar su operación contra las investigaciones. "Si el fiscal general apoya un mínimo creo que podemos empezar a recoger cosecha", detalló Oliver en un mensaje del 28 de marzo de 2025.

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