La Fiscalía admite que García Ortiz fue informado de las reuniones de Leire Díez con su ‘número dos’

La Fiscalía General del Estado ha informado este miércoles al juez que investiga el caso Leire, Santiago Pedraz, de que el anterior fiscal general, Álvaro García Ortiz, fue informado de hasta dos reuniones que mantuvieron el que fuera su mano derecha, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, y otra miembro de su equipo, Beatriz López Pesquera (hoy en la Audiencia Nacional), con integrantes de la trama investigada por presuntamente recibir pagos del PSOE para sabotear causas judiciales.

Se trataba del abogado Jacobo Teijelo, que acudió acompañado de la exmilitante socialista Leire Díez, aunque según el Ministerio Público ni estos encuentros constan en el registro de visitas ni se llevó a cabo actuación alguna como consecuencia de los mismos.

El magistrado de la Audiencia Nacional había requerido a la institución hoy dirigida por Teresa Peramato información sobre las reuniones que se hubieran podido producir en la sede de la Fiscalía General con integrantes de la presunta trama, como por son Leire Díez, los abogados Ismael Oliver, Jacobo Teijelo, el empresario Javier Pérez Dolset y otros. También quería conocer el número total de denuncias "formuladas por Koldo García entre los meses de enero a junio de 2025, y el trámite dado a las mismas".

En respuesta a este requerimiento, se ha informado al titular de la plaza número 5 de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de que no existen registros de visitas en la sede de la Fiscalía General, en la calle Fortuny de Madrid, de ninguna de las personas señaladas como integrantes de este grupo pero que, "no obstante, en el espíritu de total colaboración institucional y transparencia que anima a la Fiscalía General del Estado" se informaba de los datos aportados por "los fiscales concernidos".

Así, según Villafañe y Beatriz López no existió reunión alguna con el abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo (José García Cabrera), Pérez Dolset o Ismael Oliver, si bien el 6 de marzo de 2026 ambos mantuvieron una reunión con Teijelo (abogado del que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán) "en la que éste informó de la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal, a juicio del letrado informante".

El abogado Jacobo Teijelo / Mariscal EFE

Un poco después, en una fecha no determinada de finales del mes de marzo o principios del mes de abril de 2025, Villafañe se volvió a reunir con Teijelo y el abogado "informó de su voluntad de interponer varias denuncias en Fiscalía relacionadas con aquellos hechos", que la nota informativa emitida por la Fiscalía o concreta.

"Una mujer"

Según la información hecha pública por la Fiscalía General, el abogado Teijelo estuvo acompañado en ambas reuniones "de una mujer que tuvo una intervención menor y fue presentada como una compañera de despacho del letrado" y que sería identificada posteriormente por los medios de comunicación como Leire Díez.

Leire Díez a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar el 17 de noviembre de 2025. / Matias Chiofalo - Europa Press

En todo caso, desde el Ministerio Público se reconoce que el entonces fiscal general del Estado fue informado a posteriori de ambas reuniones con Teijelo. Añaden que "ninguno de los dos fiscales recibió indicación alguna de quien en esa fecha era Fiscal General del Estado y ninguna actuación se llevó a cabo posteriormente por la Fiscalía". La razón: que se entendió por los fiscales que la narración efectuada por Teijelo "se limitaba a contener una serie de alegaciones carentes de cualquier tipo de sustento probatorio concreto". Por otra parte, se ha constatado que en los registros de la Secretaría Técnica no existe ninguna denuncia formulada por dicho abogado en 2025 y 2026.

Maniobras de Koldo

En cuanto a Leticia de la Hoz, la abogada del que fuera asesor ministerial Koldo García y a día de hoy imputada en este procedimiento, la Fiscalía General ha informado a Pedraz que presentó una denuncia en fecha de 17 de septiembre de 2025 contra el fiscal anticorrupción José Grinda, uno de los objetivos de la presunta trama corrupta, según viene informando este diario desde hace un año.

Dicha denuncia, según ha informado la institución comandada por Peramato, fue remitida a la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Madrid y que fue archivada el 15 de diciembre de 2026 "por no aportarse indicio alguno que justifique la investigación de los hechos denunciados más allá de sus meras afirmaciones".

Por otra parte, EL PERIÓDICO informó en su dia, concretamente el 27 de marzo de 2025, que Koldo se dirigió por escrito al fiscal general de Estado para pedirle información sobre el acuerdo que la Fiscalía Anticorrupción habría alcanzado con el comisionista Víctor de Aldama, investigado también por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en el denominado caso mascarillas, cuya sentencia tiene previsto dictarse en los próximos días.

El acuerdo permitió a Aldama --otro objetivo del grupo de Leire-- eludir la prisión preventiva que se dictó contra él en otro procedimiento, por un fraude de IVA en hidrocarburos, a cambio de colaborar con información sobre la trama en la que está implicado el exministro.

Pero según la información aportada al juzgado por la Fiscalía, este escrito no fue el único. Fueron presentados un total de cinco en dicho periodo, y se ha detallado a la Audiencia Nacional la tramitación que se dio a cada uno de estos escritos. que fueron archivados "bien por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, bien por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, bien por la Fiscalía Provincial de Madrid".

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