Montero será senadora autonómica para mantener su perfil nacional al tiempo que dirige la oposición en Andalucía

La exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero volverá a Madrid como senadora autonómica, pero se mantendrá también como jefa de la oposición en Andalucía al Gobierno de Juanma Moreno, como ha podido confirmar EL PERIÓDICO en fuentes socialistas. Montero mantendrá así el perfil nacional que ha tenido desde 2018, cuando entró en el primer Gobierno de Pedro Sánchez.

La actual secretaria general del PSOE-A será designada senadora por el Parlamento andaluz junto al actual portavoz de los socialistas en el Senado, Juan Espadas, y también con la expresidenta de la Junta Susana Díaz, que continuará en la Cámara Alta, como confirman a este diario fuentes de la dirección socialista. Lo que no se conoce aun es la fecha en la que el Parlamento regional elegirá a los senadores autonómicos. Todo depende de las negociaciones que ya han iniciado el Partido Popular y Vox para pactar la investidura de Moreno. El Pleno de elección de senadores será probablemente ya en septiembre o a finales de julio, siempre después de la elección del nuevo presidente regional.

Montero seguirá siendo también vicesecretaria general del PSOE, un puesto en el que continúa por expreso deseo del líder del partido y presidente del Gobierno, con lo que mantendrá parte del peso político que tenía antes de la convocatoria electoral andaluza.

Al PSOE andaluz le corresponden tres senadores por designación autonómica de los nueve que tiene el Parlamento de Andalucía. Montero sustituirá al actual senador malagueño Víctor González, portavoz del PSOE en Vélez-Málaga.

Fuentes socialistas descartan que Montero vaya a convertirse en portavoz del PSOE en el Senado, a pesar de su relevancia orgánica como número dos del PSOE nacional. Sí entrará en la dirección del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado y, con toda probabilidad, será la representante del grupo territorial del PSOE en Andalucía (conformado por 14 senadores), un puesto que ahora ocupa Antonio Gutiérrez Limones, exalcalde de Alcalá de Guadaira, en Sevilla.

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El PSOE andaluz tendrá así una representación del máximo nivel en el Senado, con la secretaria general del partido y exvicepresidenta, María Jesús Montero, la expresidenta de Andalucía Susana Díaz y el también exsecretario general y exalcalde de Sevilla como jefe de filas de todos los senadores socialistas y portavoz del Grupo, Juan Espadas.

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