Feijóo acusa a Sánchez de "delincuencia de Estado" y el presidente le reprocha su "oposición marrullera"

Pedro Sánchez llevaba tres semanas sin someterse al control del Congreso. Tres semanas desde la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y en las que se ha conocido el 'caso Leire' y la presunta implicación del PSOE. Informaciones a las que se ha aferrado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para acusar al presidente del Gobierno de "delincuencia de Estado" y le ha avisado de que pasará a la historia como "inductor, financiador y beneficiado del caso de corrupción más grave de la democracia". Unas palabras a las que el jefe del Ejecutivo ha respondido con los casos de corrupción del PP y tildando de "oposición marrullera" la actitud de los populares.

"12 sumarios, 17 delitos y casi un centenar de imputados y para taparlo todo ha llegado a practicar delincuencia de Estado. [...] No me imaginaba que usted pudiese llegar a este límite, pero es evidente que usted no tiene límites", ha arrancado Feijóo su intervención en el cara a cara con Sánchez. A partir de ahí, el presidente popular ha lanzado una larga retahíla de acusaciones, llegando a asumir que el jefe del Ejecutivo tenía a su disposición una "gestapillo", en referencia a la exmilitante socialista Leire Díez que presuntamente investigaba a jueces para desactivar causas judiciales.

Además, Feijóo ha sacado a relucir las siglas "P. S." que estaban escritas en las agendas de Leire Díez. "Señor P. S. si lo sabía todo tendrá que dimitir por corrupción y si no lo sabía tendrá que dimitir por incompetente", le ha espetado antes de criticar que esté "ignorando" a sus propios socios, algunos de los cuales le han exigido elecciones. "¿Hasta cuándo va a estirar esta basura antes de darle la palabra a los españoles?", le ha cuestionado.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante la sesión de control. / Marta Fernández - Europa Press / Europa Press

La réplica

"Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy porque ya está bien con esta doble vara de medir, ya está bien de su obsesión personal conmigo y para con mi Gobierno", le ha respondido Sánchez a lo largo de una intervención en la que a sacaso a relucir los casos de corrupción del PP, citando incluso al narcotraficante Marcial Dorado, con quien Feijóo tiene una foto en un yate.

Pero más allá de esto, el presidente del Gobierno se ha mantenido firme en su posición, retirada en los últimos meses, de no convocar elecciones hasta 2027. "Si el problema no es que el pueblo no tenga voz, que la tiene, el problema es que usted no tiene voz propia, usted es la voz de sus amos", le ha replicado. Ha sido después cuando ha acusado a los populares de llevar ocho años haciendo una "oposición marrullera" y con "maniobras" contra el Ejecutivo. Así, tras reivindicar varios datos positivos económicos, ha terminado asegurando que este es el "mejor momento de la historia democrática" de España y que Feijóo es "el peor jefe de la oposición de la historia de la democracia".

Otros socios

Sánchez ha tenido que hacer frente también a dos de sus socios. Junts, uno de los que se muestra más distante -ya desde hace meses- sin llegar a romper las relaciones del todo, y EH Bildu, uno de los aliados más leales. La portavoz de los posconvergentes Míriam Nogueras le ha reprochado que el Estado no pague a Catalunya todo el dinero que no se ha ejecutado en años anteriores, criticando duramente al president de la Generalitat, Salvador Illa, por no reclamar esa cantidad. Sin embargo, ni ha exigido elecciones ni ha sido tan dura como en otras ocasiones.

Más crítica con la corrupción ha sido la portavoz abertzale, Mertxe Aizpurúa, que ha dicho que lo que se está conociendo es "grave" y que le exigirán que depure responsabilidades. "La corrupción, provenga de donde provenga, es uno de los mayores lastres para cualquier sociedad". No obstante, se ha mostrado prudente al señalar que hay una "operación" en marcha para acabar con el Gobierno y que, por tanto, ellos no están en dar por terminada la legislatura. Eso sí, ha pedido al presidente del Gobierno que acabe con la "situación de parálisis" legislativa. "Si quiere agotar la legislatura, debe demostrar para qué, debe de dotarle de un propósito".

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Tras responder a esos portavoces parlamentarios, el jefe del Ejecutivo abandonó de manera rauda el hemiciclo, no se quedó como acostumbra a las intervenciones de los vicepresidentes. Una salida que pilló de sorpresa a todo su equipo que no estaba preparado para la marcha. Salió del Pleno y se subió al coche oficial, pero el presidente tuvo que aguantar unos instantes en el interior del vehículo hasta que estuvo todo dispuesto para su salida del Congreso.

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