Zapatero pide al juez Calama esclarecer cómo accedió a conversaciones clave del teléfono aportado por EEUU

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, que ejerce el abogado Víctor Moreno Catena, quiere esclarecer las circunstancias en las que se extrajeron las conversaciones de WhatsApp que mantuvo el exdirectivo de Plus Ultra investigado en EEUU Rodolfo Reyes Rojas con otras personas relacionadas con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. El contenido de estos mensajes fue utilizado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama --entre otros indicios-- para justificar el registro que ordenó el pasado 19 de mayo en el despacho del expresidente socialista. En el caso de que no se cumplieran los requisitos legales, considera que "se debería excluir" este elemento probatorio por vulneración de derechos fundamentales.

En un escrito con fecha de este miércoles, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el letrado pide al juez que amplíe "el objeto de la solicitud de cooperación internacional a Estados Unidos" para que las autoridades de dicho país remitan determinada información y documentación al respecto. Calama solicitó el pasado viernes a dicho país autorización "para la utilización como medio de prueba en el proceso penal español" de la extracción telefónica del dispositivo móvil perteneciente a Rodolfo Reyes Rojas.

Avión de Plus Ultra. / PLUS ULTRA

Pedía expresamente "cooperación jurídica internacional a las autoridades de Estados Unidos" para obtener permiso de uso en un procedimiento judicial del contenido del teléfono, lo que parecía adelantar cualquier movimiento que pudiera realizar la defensa del expresidente socialista con el objetivo de anular esta prueba. Es a este movimiento al que responde ahora la defensa del expresidente del Gobierno.

El contenido del móvil de Reyes Rojas fue puesto a disposición de Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción por la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI) mediante oficio con fecha del pasado 18 de marzo.

Uno de los mensajes refleja, por ejemplo, lo que le contó otro responsable de Plus Ultra Raif El Argie a Reyes Rojas tras mantener un encuentro con el entonces secretario de Estado Pedro Saura sobre la gestión del rescate. "Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. Reunión agradable, distendida. Lógicamente, se notaba que nos han recibido por "altas" recomendaciones (...)". Reyes respondió: "Sí bro. Nuestro pana Zapatero detrás".

Uso judicial de los mensajes

En su escrito, la defensa señala que no pudo acceder a las conversaciones hasta este martes. Se desarrollan en dos diferentes chats grupales en los que participaba Reyes, y se trata de las mismas que fueron ya analizadas en marzo pasado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en un informe "que propició la llamada al proceso", de Rodríguez Zapatero "como investigado". Apunta expresamente que se dice en este informe, en su página dos, que la evidencia en que se basa “se corresponde con la extracción telefónica de un dispositivo móvil perteneciente a Rodolfo Reyes Rojas".

En otro informe, con fecha de 23 de abril, los investigadores pudieron en conocimiento del juez que través de los mecanismos de cooperación de los que dispone la Policía Nacional, la agencia de los Estados Unidos - Homeland Security Investigations (HSI) - se habían puesto estos mensajes a disposición de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción. Se citan igualmente estos mensajes en el auto de entrada y registro en el despacho de Rodríguez Zapatero en la madrileña calle de Ferraz.

Pertenece al ICE

"Homeland Security Investigations, como es sobradamente conocido, es una agencia gubernamental estadounidense que pertenece al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, conocido por sus siglas ICE (Inmigration and Costumes Enforcement) y es la rama de investigación de esta agencia del Gobierno de los Estados Unidos", recuerda el letrado en su escrito. Añade que el juez, en su resolución del pasado viernes, dice expresamente que los mensajes aportados pueden ser incorporados como evidencia ante el fiscal y el tribunal, "quedando la oficina de HSI en Madrid encargada de velar por los intereses del DHS y de asegurar la adecuada coordinación durante el procedimiento.”

La UDEF durante el registro de las oficinas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. / Carlos Luján - Europa Press

También recuerda el abogado que el juez alude que la extracción telefónica se produjo por HSI en 2021, en una intervención “inicialmente orientada a contrabando”, y pone de manifiesto que desde la defensa del expresidente del Gobierno se carece de cualquier documentación e información al respecto que pueda contrastar.

Por todas estas circunstancias, la defensa pide al juez que reclame a las autoridades norteamericanas hasta ocho informaciones suplementarias, entre las que incluye "la concreta resolución judicial o, en su caso, la orden o autorización administrativa que amparó la incautación y clonado y autorizó la posterior extracción y análisis del dispositivo" de Reyes Rojas.

Reclamación de información

Por otro lado, se pide información sobre la causa abierta en dicho país al exdirectivo de Plus Ultra y los "in informes y actas de HSI relativos a la extracción telefónica, identificando la autoridad norteamericana competente que hubiera practicado la intervención". El abogado quiere conocer igualmente "si se trató de una extracción total, parcial, física, lógica, remota o selectiva, así como el software o la herramienta utilizada para ese fin y la autoridad que llevó a cabo el análisis del dispositivo".

La petición de información por parte de la defensa de Zapatero se extiende a "los mecanismos de verificación de la integridad de la información ofrecida, incluidos los 'hashes' o equivalentes técnicos y actas de desprecinto y volcado del dispositivo intervenido", así como del modo de preservación de la información obtenida. Los dos últimos puntos pasan sobre la forma y la fecha de entrega de esos mensajes a la Policía Española, así como las comunicaciones precedentes entre las unidades policiales españolas y HSI "u otra unidad del Gobierno de los Estados Unidos de América".

Toda esta información se considera por la defensa "absolutamente necesaria para verificar si las conversaciones que se dicen contenidas en el dispositivo y que han sido analizadas por la policía y por el Ministerio Fiscal cumplen realmente con los requisitos de autenticidad, integridad y licitud que son imprescindibles para que se puedan considerar aptas como prueba en el proceso penal y también como indicios en la fase de instrucción, sin incurrir en un palmario vicio de indefensión".

Suscríbete para seguir leyendo