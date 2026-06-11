Duval revela que dimitió de Sumar por Hernandez y ratifica las denuncias por “maltrato laboral”: “Pasó a tratarme como una enemiga”

La crisis abierta en Movimiento Sumar por la dimisión de su número tres, Laura Moreno, con críticas contra la actual coordinadora, Lara Hernández, y denuncias de fraude y acoso laboral, continúa con nuevos testimonios. En este caso es Elisabeth Duval, quien fuera una de las cuatro personas elegidas para sustituir a Yolanda Díaz tras su salida del partido, y que dimitió en marzo del año pasado. Una salida que, revela ahora Duval, se produjo por la situación "insostenible" y los episodios de "maltrato laboral" que ella misma atestiguó por parte de Hernández. "Pasó a tratarme como a una enemiga", relata.

En un artículo publicado este jueves en Artículo 14, Duval se pronuncia sobre la situación del que fuera su partido, y en el que se dio de baja poco después de abandonar su cargo de responsable de Comunicación, para ratificar las situaciones denunciadas por Moreno en su carta de dimisión, apuntando a comportamientos por parte de Hernández que terminaron por forzar su salida.

"Desde poco tiempo después de mi nombramiento como una de las cuatro integrantes de la coordinadora interina", detalla Duval, "pasó a tratarme como a una enemiga, pese a que yo intentara hacerle llegar, incluso por personas interpuestas, que no tenía ambición ni interés en competir con ella, ni por los puestos de salida de unas listas que no me interesaban".

"Gritos por teléfono o silencios prolongados"

Según relata, "el trato se desplazó entonces a personas de mi equipo·, continúa: "Les gritó por teléfono o los sometió a silencios prolongados". En este punto, señala que no interpuso "ninguna denuncia interna porque, en aquel momento, era su departamento, Organización, el que la habría tramitado". Sin embargo, advierte que "cuando ese trato alcanzó a una trabajadora a mi cargo, consideré que se había cruzado una línea roja, y a partir de ahí prácticamente no hubo comunicación entre nosotras".

Duval advierte que la actual coordinadora fue en realidad quien motivó su salida, que justifica en "la tensión insostenible" en la formación y porque no estaba dispuesta, por principios, a votar una lista que mantuviera a Hernández al frente de la organización".

Así, apunta a que el motivo de las tensiones no eran políticos, sino que estarían radicados en un intento por preservar el poder de Hernández. "No había entre nosotras discrepancias ideológicas profundas: Hernández aplaudía a menudo mis intervenciones en la ejecutiva o recogía después mis argumentos; lo que parecía preocuparle era conservar su poder". "Para conservarlo no parecía descartar ningún gesto: el silencio, la reprimenda, el corte por lo sano", detalla.

En su reflexión, Duval señala que esto "no explica por sí solo el declive de Sumar", porque "eso tiene que ver con decisiones equivocadas acumuladas, con una hoja de ruta inexplicable y con la incapacidad de la formación para despegar. Pero una nave pilotada así difícilmente llega a buen puerto".

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Después de dar credibilidad a las denuncias aireadas por Moreno, Duval hace un llamamiento para poder "volver a votar" a Movimiento Sumar "sin sentir vergüenza". "Que no vuelva a tolerarse el maltrato laboral en ningún espacio político de izquierdas. Lo contrario, seguir la senda hasta ahora emprendida, sería seguir escribiendo el perfecto manual para enterrar un partido político".

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