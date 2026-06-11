Diputado del PP
Jesús Aguirre repetirá como presidente del Parlamento de Andalucía
El dirigente cordobés repetirá en el cargo después de haber estado en el cargo en la última legislatura
Victoria Flores
El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha elegido una vez más a Jesús Aguirre como presidente del Parlamento de Andalucía, una decisión que será refrendada por los votos de los 53 diputados populares. El cordobés repetirá en el cargo una nueva legislatura después de haber sido la cara visible de la Cámara autonómica durante los últimos cuatro años.
Nacido en Córdoba en 1955, es el diputado de mayor edad de la Cámara autonómica. Este médico de familia es uno de los rostros más reconocidos del PP andaluz en la etapa de Moreno. Aguirre ha ostentado cargos en el Sindicato Médico de Córdoba y el Colegio de Médicos de la provincia. Además, fue delegado de la Junta de Personal del Área Centro de Córdoba del Servicio Andaluz de Salud (SAS), entre en 1996 y 2003.
Aguirre llegó a la política institucional en 2008 como candidato a senador por su provincia, cargo que ostentó hasta 2019, cuando Moreno le nombró consejero de Salud y Familias. El dirigente repitió en las listas por Córdoba en 2022, pero esta vez el presidente le encomendó la Mesa del Parlamento. Su gestión y explicación del Covid hizo que ganara popularidad entre la sociedad andaluza.
Su mandato al frente de la Cámara no ha estado exento de críticas. En el último tramo de la legislatura era cada vez más habitual que Aguirre y la oposición protagonizaran enfrentamientos por su interpretación del reglamento del Parlamento. De hecho, en octubre de 2025, el PSOE llevó la actitud del presidente de la Cámara al Constitucional por la "indefensión" que setían ante el dirigente popular en las sesiones plenarias.
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