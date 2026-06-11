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Toma de posesión

Mañueco ya es presidente de Castilla y León: “Os convoco a trabajar por un futuro común. Juntos podemos conseguirlo”

Tras ser investido el martes por las Cortes, ha jurado el cargo y ha incidido en que sitúa a las personas, “a cada una de ellas”, como objetivo de todos sus actos de presidente: “Es una tierra que no necesita reinventarse, solo creer en sí misma”

El momento en el que Mañueco toma posesión como presidente de la Junta de Castilla y León por tercera vez

El momento en el que Mañueco toma posesión como presidente de la Junta de Castilla y León por tercera vez / A. G. B.

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Verónica de Castro

Valladolid

El popular Alfonso Fernández Mañueco ya es presidente de Castilla y León. Este jueves ha jurado su cargo en el Hemiciclo tras ser investido presidente por las Cortes el pasado martes con el apoyo de los procuradores de su partido y de Vox. Arropado por el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y varios presidentes autonómicos, entre otras autoridades; ha destacado que inicia esta nueva etapa “con satisfacción, ilusión y responsabilidad”.

Además, ha remarcado que sitúa a las personas, “a cada una de ellas”, como objetivo de todos sus actos de presidente: “Es una tierra que no necesita reinventarse, solo creer en sí misma”.

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