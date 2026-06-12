El TJUE sentenciará sobre la ley de amnistía el 16 de julio

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolverá el próximo 16 de julio si la ley de amnistía cumple con la legislación comunitaria y si la malversación que todavía se atribuye a varios miembros del Govern del 1 de octubre de 2017 es amnistiable. Esto afecta al expresident Carles Puigdemont -y también a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig- que siguen fuera del Estado, pero también al líder de ERC, Oriol Junqueras, al secretario general de Junts, Jordi Turull, y a los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa. En su caso, la amnistía debería servirles para poder volver a formar parte de las listas electorales de sus partidos. Junqueras está inhabilitado hasta 2031, mientras que las del resto finalizan en 2030.

Pero el fallo es especialmente relevante en el caso de Puigdemont, Comín y Puig, porque de él depende que puedan regresar a Cataluña. Se da la circunstancia de que en la mayoría de los casos el TJUE dictamina en el mismo sentido que el abogado general de la UE o, al menos, toma su criterio en alta consideración. Y, en este caso, sus conclusiones fueron claras: avaló el grueso de la amnistía. Sin embargo, la sentencia del europea no tendrá ningún efecto inmediato, su principal consecuencia es que enviará la decisión de vuelta a Madrid. Entonces la decisión estará en manos del Tribunal Constitucional, que prevé resolver en septiembre o octubre.

Siguiente paso, el TC

Hasta ahora, el TC ha resuelto negativamente las solicitudes presentadas por el expresident para que se levantara su orden de detención, así como las relativas a las inhabilitaciones de los exconsellers que estuvieron en la cárcel, mientras se estudia el fondo de la cuestión. La justificación que dio entonces el tribunal era que no quería anticipar su fallo definitivo. Por lo tanto, esas decisiones no deberían tener ninguna consecuencia sobre la sentencia final. Quienes sí se han pronunciado a favor de que se aplique finalmente la ley a todos los procesados y condenados, dos años después de la aprobación de la norma en las Cortes, son la Fiscalía y la Abogacía General del Estado. Ambas presentaron sus conclusiones ante el tribunal de garantías el pasado mes de febrero y se posicionaron a favor de amnistiarlos.

Si finalmente el Constitucional resuelve a favor de los intereses del expresident y decide amnistiarlo, entonces el Supremo tendrá el turno final. No obstante, Junts confía en que la resolución del tribunal de garantías ya sea suficiente para que, al menos, se levante la orden de detención contra Puigdemont, Comín y Puig. El partido posconvergente lleva desde noviembre, cuando se pronunció el abogado general, tratando de visualizar cómo debe ser este regreso. De hecho, se nombró a Albert Batet como adjunto a la presidencia, justamente para que empezara a preparar el regreso. No obstante, la resolución europea llega más tarde de lo previsto, ya que el partido del expresident contaba con que estaría lista antes de Semana Santa.

Puigdemont prometió durante la campaña electoral de 2024 que, si no era president de la Generalitat, dejaría el escaño en el Parlament. Sin embargo, al no poder regresar, ha mantenido su silla vacía, igual que Puig. Hasta el momento, Junts no ha aclarado cuáles son las intenciones de Puigdemont respecto a la Cámara catalana. Lo que sí ha asegurado públicamente en más de una ocasión es que tiene intención de hacer una gira por toda Cataluña.

Noticias relacionadas

En un comunicado, ERC ha defendido que "será una fecha relevante para culminar el recorrido jurídico de la ley de amnistía". "Las conclusiones del abogado general del TJUE ya fueron claras al avalar su compatibilidad con el derecho europeo. Esperamos que la sentencia consolide este criterio y que, posteriormente, y sin dilaciones, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo hagan posible la aplicación íntegra de la amnistía, poniendo fin a la judicialización de la política", ha añadido el partido.

Suscríbete para seguir leyendo