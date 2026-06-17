El Comité Federal del PSOE aprobará un calendario de primarias con tres 'ventanas' para las municipales y autonómicas, a la carta de cada territorio

El PSOE aprobará en el próximo Comité Federal del 27 de junio un reglamento y un calendario de primarias a la carta abierto a lo que necesite cada federación socialista. Como ya adelantó EL PERIÓDICO el pasado mes de mayo, el calendario de primarias será flexible, de forma que la dirección pueda controlar los procesos de elección de candidatos en función de sus características concretas. La primera de las ventanas se abrirá inmediatamente tras el Comité Federal, el lunes 29 de junio, como ha podido saber este diario. Y la votación, en caso de haber más de un candidato en cada comunidad o ayuntamiento, será el 19 de julio en primera vuelta y el 26 en segunda.

A este primer plazo está estudiando apuntarse, por ejemplo, el PSOE de Baleares. Es muy probable que la candidata no sea la actual secretaria general y presidenta del Congreso, Francina Armengol. En el caso de decidirse el relevo, esta federación podría ponerlo en marcha de forma rápida. La candidata que más suena para sustituirla es la actual secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau.

Las otras dos ventanas se celebrarán en septiembre la primera y entre noviembre y el 1 de diciembre la última. A final de año, todos los candidatos socialistas para las elecciones de mayo de 2027 estarán ya elegidos.

Debate con todas las federaciones

La propuesta la ha presentado y debatido esta tarde la secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró, en una reunión mantenida con los 17 secretarios de Organización de las federaciones socialistas en la sede federal de la calle Ferraz de Madrid. En las últimas semanas, la número tres del PSOE ha visitado varias federaciones para trasladarles una propuesta abierta que se aprobará a final de mes en el máximo órgano de dirección del partido entre congresos.

La tercera y última ventana será probablemente excepcional, según fuentes socialistas. Ferraz quiere dejar abierta la puerta a este retraso técnico de la elección de candidatos hasta diciembre para controlar los tiempos. En otras ocasiones, el líder socialista, Pedro Sánchez, se ha reservado hasta el último momento algún candidato sorpresa para algunas plazas estratégicas. Hace cuatro años, las entonces ministras Reyes Maroto y Carolina Darias necesitaron más tiempo para cerrar asuntos pendientes de sus departamentos y su elección como candidatas a las alcaldías de Madrid y de Las Palmas de Gran Canaria se apuró hasta noviembre y diciembre, respectivamente.

Como norma general, el partido no celebra primarias cuando el presidente autonómico o el alcalde es socialista. En esos casos, para que se convoquen primarias lo tienen que reclamar al menos la mitad más uno de los militantes en el caso de los ayuntamientos o el 40% de la militancia en las comunidades autónomas, algo muy improbable. Con lo que ni Emiliano García-Page (presidente de Castilla-La Mancha), ni Adrián Barbón (Asturias), ni María Chivite (Navarra) celebrarán primarias, ya que con toda probabilidad repetirán. Lo mismo pasará con la inmensa mayoría de los alcaldes socialistas de las ciudades de más de 20.000 habitantes. Las más pequeñas no hacen primarias.

Primarias abiertas

Fuentes socialistas explican que de forma excepcional, algunas federaciones podrán celebrar primarias abiertas a todos los ciudadanos previa inscripción en un censo habilitado para ello. Las direcciones autonómicas que así lo quieran tendrán que solicitarlo a la Ejecutiva Federal. En principio, solo se acogerá a esta modalidad el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana (PSPV), como ya hizo en 2022. En Madrid, el exsecretario general Juan Lobato también ha reclamado primarias abiertas. Pero en este caso, la dirección regional, que controla el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, no las considera necesarias, con lo que en principio se permitirá votar solamente a los militantes.

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En la reunión, Torró también ha explicado a los secretarios de Organización los cambios en el Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos que se llevarán para su aprobación al Comité Federal, sobre todo en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como las modificaciones que endurecerán el Código Ético del partido.

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