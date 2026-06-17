El juez desoye a Anticorrupción y no le quita el pasaporte a Zapatero pese a que su declaración "no desvirtuó indicios"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha optado en su declaración ante el juez José Luis Calama por insistir en los argumentos exculpatorios que ya expuso durante su comparecencia en el Senado: que no tuvo ninguna influencia en la concesión de los 53 millones del rescate de Plus Ultra y no tiene relación con la mayor parte de los imputados junto a él en una presunta red internacional de blanqueo de capitales, señalan a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas. Sobre las joyas de alta gama encontradas en su despacho ha optado por callar mientras busca la documentación que las justifique, y la misma actitud ha mostrado con respecto a los mensajes volcados en EEUU del teléfono de uno de los directivos de la compañía.

Por su parte, al acabar la declaración, el magistrado ha rechazado imponerle medidas cautelares mientras continúa investigándole, pese a señalar en su auto que la declaración del expresidente no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación y que derivan de diversas y distintas fuentes de prueba.

Al término de su comparecencia --en la que únicamente ha contestado al juez y brevemente a su abogado durante algo menos de tres horas-- la fiscal Anticorrupción Elena Lorente había solicitado que se le impusiera la retirada del pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencias en el juzgado cada 15 días.

La acusación popular, bajo la dirección letrada del PP, se adhirió a la petición de la Fiscalía, pero también trasladó el requerimiento de otras acusaciones elevando dichas medidas hasta la posible prisión provisional del expresidente socialista.

En su línea de defensa exculpatoria, el expresidente socialista ha defendido que los pagos por casi medio millón de euros que le abonó la empresa Análisis Relevante --propiedad de su presunto testaferro, el dueño de Análisis Relevante Julio 'Julito' Martínez Martínez-- no respondieron a una actividad ficticia, sino a trabajos reales de asesoría y consultoría. Algunos de estos pagos no eran informes escritos sino reuniones con clientes para asesorarles, o charlas como experto internacional.

En un comunicado distribuido al terminar su comparecencia explica que también ha entregado en el tribunal "una autorización universal voluntaria para que pueda constatarse la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo" a su nombre.

Así, ha defendido también la actividad real de sus hijas en la empresa Whathefav --labores de diseño y acabado de informes-- y ha negado haber tenido un 'off shore' en Dubai. Sobre las relaciones con los directivos de Plus Ultra, el expresidente Rodríguez Zapatero sí que ha manifestado que conoce al presidente de la compañía Julio Martínez Solá desde 2024.

Notoriedad pública

Pese a los indicios, el magistrado ha optado por desoír a la fiscal al tener en cuenta que Rodríguez Zapatero es una persona de pública notoriedad, una circunstancia “que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de ilocalización o sustraerse discretamente al procedimiento”. Su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual, advierte, en su resolución.

Para el juez, tampoco se aprecia otro de los requisitos que sustentarían una medida cautelar como es el riesgo de ocultación o destrucción de fuentes de prueba, pues considera que los elementos relevantes ya han sido intervenidos y la investigación no depende de actuaciones que el investigado pudiera obstaculizar.En este contexto, concluye que la imposición de comparecencias apud acta o la retención del pasaporte con prohibición de salida del territorio nacional “no resulta necesaria". Lo contrario supondría una restricción injustificada del derecho a la libertad personal y a la libre circulación,

Expectación

El exdirigente socialista llegó a la Audiencia Nacional este miércoles apenas diez minutos antes de las nueve de la mañana, hora a la que había sido citado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, y en las puertas de la Audiencia Nacional ya le esperaban más de un centenar de periodistas y decenas de cámaras de televisión.

José Luis Rodríguez Zapatero, a la salida de la Audiencia Nacional / José Luis Roca / EPC

De fondo se podía escuchar la música que interpretaba un cuarteto de cuerda con flauta travesera contratado por la acusación popular que ejerce la asociación provida HazteOír, que también puso a dar vueltas a la manzana una camioneta en la que se proyectaba una imagen del imputado lleno de joyas. Llegó en su coche oficial y entró por la puerta de funcionarios de la Audiencia Nacional tras saludar con la mano, mientras un ciudadano le gritaba "sinvergüenza" y varios funcionarios le observan desde las ventanas del edificio.

El juez José Luis Calama, a la llegada a la Audiencia Nacional, antes de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero. / José Luis Roca

Recurso de reforma

El abogado de Rodríguez Zapatero recurrió este martes la decisión del juez de no aplazar el interrogatorio relativo al hallazgo de joyas de gran valor en el despacho profesional del expresidente. Alega que hasta la incautación de las mismas el pasado 19 de mayo no se investigaban los delitos de contrabando y fiscales que ahora se le atribuyen y que la decisión de preguntarle este miércoles por este asunto no puede ampararse en la celeridad procesal. Argumenta que de no rectificar el juez estará vulnerando sus derechos de defensa y que, al ser una pieza separada, las acusaciones populares ahora personadas no tienen cabida en ese segundo procedimiento.

En el primero de los procedimientos se acusa al expresidente y referente del actual Gobierno socialista de estar al frente de una organización criminal de blanqueo y tráfico de influencias, que estaría relacionada con la concesión y el posterior uso irregular que se dio al rescate de la aerolínea Plus Ultra a través de una red de blanqueo internacional con fuertes conexiones en Venezuela. La operativa habría incluido falsedades documentales.

Se trata de delitos muy graves, pero también lo son el supuesto contrabando y delito contra Hacienda que el magistrado atribuye al expresidente en relación con las joyas de alta gama que fueron encontradas el pasado día 19 cuando los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía entraron en su despacho oficial en la calle Ferraz, situado justo enfrente de la sede nacional del PSOE. Su tasación ha arrojado un valor de 1,3 millones de euros.

La UDEF durante el registro de las oficinas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. / Carlos Luján - Europa Press

Con respecto a la pieza principal, la defensa ya ha cuestionado por escrito el origen de una prueba clave, unos mensajes entre directivos de Plus Ultra que fueron incautados por las autoridades de EEUU a uno de ellos, Rodolfo Reyes Rojas, y no fueron enviados al juez Calama hasta el pasado mes de marzo. Lo hizo la Homeland Security Investigations (HSI) -- una agencia gubernamental de la que dependen el ICE-- por lo que la defensa cuestiona la utilización judicial de estos datos y si su extracción contó con las suficientes garantías para ser utilizados en nuestro país.

Sobres intervenidos a Julio Martínez Martínez en su domicilio. / EL PERIÓDICO

Los informes de la UDEF apuntan a que la sociedad del supuesto testaferro del expresidente socialista habría pagado 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, la empresa de sus hijas. Por el momento, las cuentas bancarias del expresidente han sido embargadas hasta cubrir dicha cantidad, dado que la Fiscalía Anticorrupción sospecha que la mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante −procedentes de Plus Ultra y de las empresas también implicadas Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa--terminaron en el entorno del expresidente socialista.

Noticias relacionadas

Los investigadores sospechan que los trabajos facturados a esta sociedad por Rodríguez Zapatero y sus hijas ocultaban en realidad otro tipo de acuerdos que apuntan al cobro de comisiones ilegales por la intervención e influencia desplegada del expresidente para obtener ayudas públicas o mediar en oportunidades de negocio fuera de España.

Suscríbete para seguir leyendo