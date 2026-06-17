La crispación por el caso Leire se cuela en el debate por la muerte de dos guardias persiguiendo una narcolancha

La trama de Leire Díez y la convulsión en la Guardia Civil por supuestas presiones durante la investigación se han colado en la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso. Él había sido llamado este miércoles a explicar la muerte de dos guardias de la Comandancia de Huelva persiguiendo una narcolancha el pasado 8 de mayo, pero otro pulso político ha pisado la comparecencia, por momentos estruendosamente.

Ante una Cámara Baja semivacía, a la muerte de los guardias Jerónimo y Germán el pasado 8 de mayo le ha robado relevancia la crispación por la corrupción. Ha sucedido menos de 24 horas después de que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, tratara de explicarse en el Senado.

"Leire alardeaba de tener un control absoluto de la Guardia Civil, y eso sucedió porque usted se lo cedió", ha acusado a Marlaska la diputada popular Ana Vázquez. "¿A cambio de qué? ¿Cuál es su precio, señor ministro?", ha abundado, para concluir: "Usted es un vendido a los intereses más bajos del PSOE".

Marlaska ha acusado al PP y a Vox de hipocresía: “Solo hablan de la lucha contra el narcotráfico cuando sucede una tragedia. Hoy han faltado al respeto a estas víctimas, han utilizado mucho más tiempo de sus intervenciones en hablar de otras cuestiones que no de narcotráfico”.

El ministro ha aprovechado para ratificar el apoyo del Gobierno a Mercedes González: “La directora de la Guardia Civil está haciendo un trabajo extraordinario en la gestión”, ha dicho, y, en turno de respuesta, ha lanzado una puya al PP: "Ustedes lo más cerca que han estado del narcotráfico ha sido en una jornada a bordo de un barco de un tal Dorado". Y Vázquez les ha sacado una *imagen impresa de José Luis Rodríguez Zapatero para acusar a los socialistas de hacerse "fotos con un contrabandista".

“La directora de la Guardia Civil está haciendo un trabajo extraordinario” Grande-Marlaska — ministro del Interior

"Fatídico accidente"

En el arranque, único momento en que el caso Leire no ha contaminado la comparecencia, Marlaska ha explicado que los guardias murieron en "un fatídico accidente" durante "un operativo como los muchos que cada día se ponen en marcha contra el narcotráfico".

A 80 millas náuticas, o 150 kilómetros, de la costa de Huelva, en la persecución llevada a cabo por dos embarcaciones del Servicio Marítimo provincial de la Guardia Civil, ambas "colisionaron produciéndose un fuerte impacto entre ellas". Y ese golpe "provocó, por un lado, las lesiones de los dos agentes heridos (Cristian y Vicente) y, por otro, el fallecimiento de los dos guardias, uno de ellos en ese mismo momento y el otro cuando era trasladado al hospital".

El titular de Interior ha deplorado la instrumentalización del caso: "No podemos normalizar el uso malintencionado del dolor ajeno, en el que la derecha y la ultraderecha se han acomododado". Es "un marco de debate en el que un representante público no debería entrar".

Debate encendido

El ministro ha señalado que una de las embarcaciones siniestradas, la patrullera de la Guardia Civil Río Antas, es "una interceptora de alta velocidad, una de las patrulleras más modernas del mundo", y ha defendido la gestión de Interior contra el narcotráfico subrayando el aumento de plantillas policiales y las inversiones tras "el importante vacío que encontramos en la gestión que llevaron a cabo los gobiernos del Partido Popular, también en la lucha contra el narcotráfico".

En ese tramo, Marlaska ha adelantado la instalación de barreras fluviales en el Guadalquivir en la primera mitad de 2027, y la entrega a la Guardia Civil este año de cinco nuevas embarcaciones semirrígidas y un nuevo barco patrullero.

“Jerónimo y Germán merecen verdad, merecen justicia”, ha clamado la portavoz popular en materia de Interior, Ana Vázquez. La diputada gallega ha reprochado a Marlaska no haber acudido a los funerales de los guardias fallecidos, y ha incluido las cuatro muertes de agentes registradas desde 2024 (dos en el puerto de Barbate, y dos en alta mar) en una misma casuística de “asesinatos”, pese a lo distinto de ambos casos.

“Mientras sus familias lloran, usted sigue instalado en la misma respuesta de siempre: números, números, y ni una sola medida para proteger a los agentes”, le ha reprochado Vázquez al ministro, antes de que su intervención derivara, enseguida, al asunto de la trama de Leire Diez.

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Ese asunto y las causas judiciales asociadas ha sido un tema de intervención también para el diputado de Esquerra Francesc-Marc Álvaro, quien ha señalado en la tribuna del Congreso la existencia de "mafias en el interior del Estado para hacer la guerra sucia" aprovechando la corrupción, y ha acusado a "determinados entornos" de introducir "narrativas imaginativas en los informes de la UCO y la UDEF".

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