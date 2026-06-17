El PP llevará al Senado la enmienda vetada por Armengol que pide elecciones generales

El Partido Popular (PP) llevará al Senado la enmienda en la que reclama (como también hizo Junts en otra iniciativa análoga) elecciones anticipadas y que la Mesa del Congreso presidida por la socialista Francina Armengol vetó este martes, aduciendo que se inmiscuía en las competencias y prerrogativas del presidente del Gobierno, incluida la de disolver las Cortes. El vicepresidente de la Cámara Baja, el también socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, llegó a señalar este miércoles que las enmiendas presentadas casi a la vez por el PP y Junts suponían un "fraude de ley".

Fuentes del PP confirman que se llevará la iniciativa a la Cámara Alta, donde recientemente ya se votó una propuesta parecida, en ese caso con la abstención tanto de Junts como del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Precisamente en la sesión de control al Ejecutivo de este miércoles en el Congreso, la portavoz de los peneuvistas, Maribel Vaquero, le reclamó a Pedro Sánchez la convocatoria anticipada de elecciones en el caso de que finalmente no sea capaz de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, prorrogados desde la pasada legislatura.

La indignación por la decisión de la mayoría de la Mesa del Parlamento que componen el PSOE y Sumar es máxima entre los de Alberto Núñez Feijóo, quien no en vano tildó de "cobarde" a Sánchez en su turno de la sesión de control precisamente por esta cuestión. En el PP no se explican que no se pueda votar una moción instando al Gobierno a hacer algo, y argumentan que es lo que ocurre, por ejemplo, cuando las Cortes reprueban a algún ministro, aun cuando la competencia de nombrar y cesar a los miembros del Consejo de Ministros es exclusiva del presidente.

Matices

La propuesta que elevarán los populares al pleno de la Cámara Alta es casi un calco de la que se votará este jueves en el Congreso. Incluye una cierta cautela, cuando en su punto 5 insta "al presidente del Gobierno a proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa". Ese especial subrayado en que la iniciativa no es vinculante, que también contenía la enmienda de Junts, no sirvió para impedir el veto de la Mesa, decidido por la mayoría de diputados (cinco de nueve miembros, incluida la presidenta Armengol) de la izquierda.

A modo de ensayo, los de Feijóo han defendido este miércoles en el pleno del Congreso la moción cercenada. La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha denunciado que se ha "hurtado la posibilidad" de votar sobre la continuidad de la legislatura y que la decisión se tomó "exclusivamente" porque se sabía que el Gobierno iba a perder la votación. "El día que se amordaza un Parlamento, la democracia muere y eso es lo que ha hecho Francina Armengol", ha sentenciado antes de recalcar que el Ejecutivo está "acabado" y con "el miedo del cobarde".

Desde la bancada de la otra formación damnificada por la decisión de la Mesa, el diputado de Junts Josep Maria Cruset ha avisado a Sánchez de que todo el mundo sabe que el Gobierno "se ha quedado sin capacidad de hacer nada", que la legislatura está "muerta" y que "cualquier cosa que no sea convocar elecciones es engañar a la gente". Además, el diputado posconvergente ha reprochado al Gobierno que no hayan sabido tender puentes. "¿cómo piensan seguir avanzando en esta legislatura con esta actitud y con estos temores infantiles?", ha cuestionado a los socialistas.

Críticas, plazos y reproches

A excepción de Vox, que también ha aprovechado para cargar contra el PP por tender la mano al PSOE a cada rato, nadie más se ha sumado a la petición de elecciones. La jeltzale Vaquero ha repetido el mensaje de la mañana, que sin presupuestos habrá que convocar elecciones. El republicano Gabriel Rufián ha dicho que resistirá hasta que el PSOE se lo ponga "muy difícil" porque no tiene "puñeteras ganas" de que alguien como la portavoz del PP sea ministra y del "enorme sufrimiento" que conllevará el triunvirato de Feijóo, Santiago Abascal y Carles Puigdemont. "¿La moción de censura para cuando?", ha preguntado a PP, Vox y Junts.

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Los dos partidos que conforman el Gobierno han respondido con contundencia. El diputado socialista Arnau Ramírez ha respondido a los populares con sus casos de corrupción y tirando de hemeroteca ha puesto en valor la actividad legislativa que está sacando adelante el Gobierno pactando con varios grupos parlamentarios frente a la que logró Mariano Rajoy que solo tenía que hablar con dos partidos. "Tiene un líder extremadamente débil, rodeado de un equipo extremadamente mediocre", les ha espetado. Mismo mensaje ha lanzado la parlamentaria de Sumar Aina Vidal, que ha rebajado la iniciativa del PP y de Junts a un nuevo intento de "continuar degradando a las instituciones" porque se les está haciendo "larguísimo el camino".

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