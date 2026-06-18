El audio de la declaración de Zapatero: "No he ejercido ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comenzó su declaración este miércoles agradeciendo al juez José Luis Calama que hubiera pospuesto unos días su comparecencia en la Audiencia Nacional. Así consta en la grabación a la que ha tenido acceso esta redacción. Y justo después negó cualquier participación en la concesión de los 53 millones de dinero público a la aerolínea: "Yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad", anunció.

En cuanto a su relación con el empresario de Elda (Alicante) "Julito" Martínez Martínez, a quien la UDEF considera el "lugarteniente" de Zapatero, el expresidente del Gobierno explicó que la amistad que se inició en 2021, pero que "no tiene ninguna deriva de naturaleza profesional hasta 2020", cuando este "adopta una iniciativa empresarial, que es crear la consultora Análisis Relevante. Y me pregunta si yo estaría dispuesto a ser consultor de esa consultora, como he hecho con otras consultoras, y yo le digo que sí".

José Luis Rodríguez Zapatero, a la salida de la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

El juez Calama le interpeló después sobre si Julio Martínez Martínez constituyó la empresa para que él fuera consultor, "es decir, ¿para que trabaje como consultor para Análisis Relevante o la constituye para que haya otros consultores aparte de usted?". Ante lo que el exdirigente socialista respondió: "No, la constituye porque él es empresario, porque es su iniciativa empresarial y cuenta conmigo. Me propone, me dice que si yo puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores".

A continuación el exlíder socialista inisitió en que "en la actividad de Análisis Relevante se han producido webinars y otro tipo de actividades, aunque obviamente yo he sido el consultor principal. Análisis Relevante es una iniciativa empresarial y yo soy consultor como con otras consultoras".

Sin embargo, el instructor afirmó a Zapatero que sospecha que Análisis Relevante "se ha utilizado para derivar, digamos, comisiones de tráfico de influencias en los que usted puede haber intervenido. De hecho, yo tengo aquí un informe que está en el procedimiento que hizo la Agencia Tributaria sobre Análisis Relevante. [...] Si voy al año 2020 y siguientes, lo que tenemos es que en cuanto a gastos básicamente figura usted y la empresa de sus hijas que es Wathefav".

Calama resaltó a Zapatero que pese a que no figura "como propietario de Análisis Relevante ni tampoco está en la administración de la sociedad", "está claro que el dinero que entra en esta empresa básicamente va a usted como persona física y también a la sociedad de sus hijas".

Zapatero se desentiende de Plus Ultra

El expresidente de Gobierno también se desvinculó de la relación con Plus Ultra y descargó la responsabilidad de esos contactos en 'Julito' Martínez Martínez, a quien comenzó definiendo como un "amigo", pero al que le terminó atribuyendo vínculos más allá de lo meramente profesional, asegurando que forjaron una relación "de otra naturaleza" y "más intensa", de los que él mismo se desmarcó. "Con Plus Ultra la interacción la llevaba básicamente Julio Martínez, que cuajó, yo creo, una relación ya de otra naturaleza", defendió Zapatero, que fue repreguntado por Calama por esta expresión. "Que tenía una relación más intensa", abundó el exdirigente socialista, según los audios de la declaración, a los que ha tenido acceso este diario.

Además, aseguró que su relación era de "amistad" y salían semanalmente a correr, asegurando que "finaliza por la detención de Julio Martínez, obviamente". Una detención que, aseguró Zapatero, "para mí fue una sorpresa absoluta".

El juez José Luis Calama, a la llegada a la Audiencia Nacional, antes de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero. / José Luis Roca

Al tiempo en que descargaba en Julio Martínez sus lazos con Plus Ultra, el expresidente rechazó cualquier contacto con los directivos de la aerolínea: "No, no he hecho ninguna interacción con ellos", defendió ante el juez. Calama le preguntó entonces por los informes y trabajos de consultoría que había hecho a la aerolínea venezolana, un extremo que Zapatero pasó a corregir. "Los informes que yo hacía eran para Análisis Relevante. Yo no he hecho ningún informe para Plus Ultra", defendió, insistiendo después que sus informes "eran para Análisis Relevante, no para Plus Ultra".

Sin contrato laboral

Uno de los objetos del interrogatorio fue el método de trabajo de la empresa de consultoría. Un punto por el que Calama se interesó especialmente, advirtiendo de la extrañeza de que no hubiera un contrato laboral que mediara entre Análisis Relevante y Zapatero, como tampoco encargos formales o presupuestos previos para la realización de estos trabajos.

"No tenemos contrato escrito, no tenemos hojas de encargo, y salvo que usted me corrija, no tenemos trasiego de correos electrónico una vez que acepta hacer un trabajo de consultoría", inquirió Calama. Zapatero apeló entonces a su "agenda" y se justificó en que "a veces he tenido una consultoría que consistía simplemente en un almuerzo para charlar y conversar".

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