El Rey hará escala en Ciudad de México camino del Mundial para reunirse con Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el martes que era "probable" que se produjera una reunión con el Rey en Ciudad de México cuando el Monarca viaje a ver a la selección española de fútbol en el Mundial. La Zarzuela lo anunció oficialmente este jueves.

La jefatura del Estado emitió un comunicado para informar de que Felipe VI hará una escala el próximo jueves, día 25, en la capital del país norteamericano "para atender la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum y mantener un encuentro bilateral en el Palacio Nacional". Una vez acabe la reunión, el Monarca proseguirá el viaje a Guadalajara para ver el partido de la selección española de fútbol contra Uruguay.

Según el comunicado de Zarzuela, Felipe VI estará acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. La Casa del Rey señala en la nota que "este viaje se enmarca en un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales", aunque la coyuntura ha sido de crisis diplomática durante años. Hay que recordar que, en septiembre de 2024, Sheinbaum no invitó a su toma de posesión a Felipe VI como es tradicional. El Monarca ha asistido, como Príncipe de Asturias y Rey, a más de 90 ceremonias de relevo en países de Iberoamérica. En respuesta a ese gesto, el Gobierno de Pedro Sánchez no mandó a ningún representante a la toma de posesión de la dirigente mexicana "por la inaceptable exclusión" del jefe del Estado español.

Andrés Manuel López Obrador, antecesor de Sheinbaum como mandatario mexicano, exigió en varias ocasiones a España que pidiera perdón por los abusos durante la conquista de América. López Obrador remitió al Rey una carta reclamando que "el Estado español admita su responsabilidad histórica" por las ofensas cometidas y "ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan".

Acercamiento progresivo

La relación entre México y España empezaron a mejorar a mediados de marzo de este año, cuando el Rey, de manera sorpresiva y sin convocar a la prensa, grabó con su equipo de imagen unas declaraciones en Madrid en una exposición de arte sobre México. En ellas, el Monarca afirmó que en la conquista hubo "mucho abuso". EL PERIÓDICO reveló que ese gesto había llegado después de que Sheinbaum hubiera mandado días antes una carta a la Zarzuela (y otra a Pedro Sánchez) para invitarle a acudir al partido entre España y Uruguay en Guadalajara. Felipe VI quiso responder también con discreción a esa misiva de la presidenta mexicana para ir rebajando la tensión entre los dos.

La dirigente norteamericana mandó la carta tras la operación militar que había acabado, el 22 de febrero, con la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', el narcotraficante más buscado del país. El miedo del Gobierno mexicano era que ese episodio impactara en la imagen del país y desalentara la presencia de autoridades extranjeras.

Semanas después, en abril, Sheinbaum viajó a Barcelona para una cumbre de dirigentes progresistas y se vio con Sánchez. Y recientemente han estado visitando el país el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el titular de Exteriores, José Manuel Albares. Ambos se vieron con Sheinbaum.

El viaje de Ayuso

La que no se vio con la presidenta de México pese a que estuvo allí varias jornadas fue Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Las pullas cruzadas entre ambas fueron muchas y durante varias jornadas después de que Ayuso asistiera en la capital mexicana a un homenaje a Hernán Cortés, explorador español que colonizó buena parte de lo que hoy es el país norteamericano.

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Finalmente, la presidenta madrileña volvió a España antes de lo previsto. El Gobierno autonómico acusó al de Sheinbaum de "boicotear" la gala de los premios Platino a los que iba a acudir Ayuso.

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