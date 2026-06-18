Felipe VI reivindica el Mediterráneo como espacio de "diálogo" ante los retos del siglo XXI

Felipe VI participó este jueves en la tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica en Barcelona. El jefe de Estado subrayó el esfuerzo de buscar "una mirada conjunta y profunda" para "escuchar realidades diversas" y trabajar con el objetivo de darles respuesta.

En su discurso en el auditorio de Cosmocaixa, el Rey empezó con unas palabras en catalán: "Gràcies per donar-me aquesta nova oportunitat de venir a Barcelona per parlar d'un tema tan estimat i tan proper a la seva història, a la seva cultura i al seu futur com és la Mediterrània. Una ocasió que em permet conèixer i endinsar-me en aquesta seu de Cosmocaixa. Felicitats!”. Felipe VI recordó las dos ediciones anteriores, celebradas en Valencia y Málaga, unas ciudades que, sumadas a la de este año, Barcelona, apuntó, son tres "puertos milenarios". "No parecen destinos elegidos al azar (...) Han contribuido a hacer del Mediterráneo ese mar cuya visión, como decía Joan Maragall, 'ens fa el cor més gran'", afirmó. Felipe VI reivindicó la vocación de entendimiento y de "diálogo" del Mediterráneo ante los retos del siglo XXI, entre los que citó la revolución tecnológica, el cambio climático, la gestión del agua, la movilidad, la competitividad, la energía y el acceso a la vivienda.

"Barcelona representa el momento de trasladar esa visión y esa conexión al terreno de la acción. Compromisos con la estabilidad, en un contexto internacional que exige preservar los espacios de diálogo, fortalecer la cooperación y reforzar la confianza en nuestras instituciones (...) Y, sobre todo, compromisos con las personas, que deben seguir ocupando el centro de cualquier estrategia de desarrollo y de cualquier decisión pública o privada", añadió el Rey.

Felipe VI consideró especialmente útil el diálogo entre instituciones, universidades, empresarios y ciudadanía que se da en estos debates para conocer "los intereses y expectativas individuales" a la vez que se reconoce la "interdependencia" de todos y entre todos. "La fortaleza de este foro reside precisamente ahí, en su capacidad para reunir miradas distintas y escuchar realidades diversas", declaró. Se da, dijo, la combinación perfecta entre el "conocimiento experto" y la "experiencia vivida", convirtiéndose "en un ejercicio de responsabilidad compartida".

Javier Vendrell Camacho

Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, fue el encargado de dar la bienvenida al Monarca, al que agradeció su participación. "Representa un estímulo y al mismo tiempo una confirmación de la relevancia que este foro ha ido adquiriendo desde su nacimiento", dijo Moll antes de recordar que el grupo de comunicación cuenta con 10 cabeceras en el espacio mediterráneo. "Como grupo editorial entendemos que nuestra responsabilidad va más allá de informar. Consiste también en contribuir a la cohesión de los territorios, favorecer el intercambio de conocimiento y promover aquellos debates que resultan esenciales para el progreso colectivo", sostuvo el consejero delegado. Y se hace, según remarcó, no solo los días que duran los foros sino a lo largo de todo el año, en los consejos territoriales impulsados por los periódicos.

El valor del periodismo

En su discurso, el Monarca elogió la labor periodística de Prensa Ibérica, que cuenta con un total de 25 diarios, siendo el principal grupo de comunicación de información regional y local en España. "La trayectoria de Prensa Ibérica y de sus cabeceras mediterráneas pone de relieve el valor de un periodismo cercano al territorio, capaz de escuchar, conectar y proyectar las preocupaciones de los ciudadanos hacia una conversación común", afirmó Felipe VI. Sensible a la importancia del periodismo, el Rey se refirió a los desafíos también en este ámbito, donde "la complejidad" de la realidad y "la velocidad de la información" requieren del trabajo bien hecho. "Permitidme que os anime a seguir adelante a perseverar; porque solo cosas buenas pueden derivarse de la escucha y el diálogo, de la cooperación y de la búsqueda honesta de un bien compartido", lanzó.

El Rey había empezado su alocución con una referencia marinera y la acabó con otra. "En la construcción de un barco llega siempre un momento decisivo: la llamada 'prueba de mar'. Y vosotros, con estas tres ediciones del Foro, la habéis superado con creces. El barco navega. Y navega bien. Os deseo buenos vientos y mano firme a la caña", se despidió del auditorio.

Próxima etapa, Palma

Felipe VI se quedó a escuchar la conferencia posterior a su intervención, de Marc Palahí, CEO de la Circular Bioeconomy Alliance, una organización internacional creada por el rey Carlos III de Inglaterra en 2020 para acelerar la transición y dejar los recursos fósiles. Palahí, que mantiene una relación de amistad con el monarca británico, reivindicó "un nuevo paradigma" económico y social para que "todos los sectores" trabajen "en alianza con la naturaleza".

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Tras esta charla, hubo un receso para comer algo rápido en uno de los jardines de Cosmocaixa al que se sumó el Rey. Se comentaba en uno de los corrillos con el jefe de Estado que el próximo puerto que acogerá el Foro del Mediterráneo será Palma de Mallorca. Aunque en su equipo no quisieron adelantar acontecimientos, las palabras del Rey dejaron en el aire la impresión de que no le importaría embarcarse también en esa cuarta travesía mediterránea.

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