AUDIO | Zapatero defiende ante el juez el contrato de sus hijas en Análisis Relevante: "Trabajan bien, tienen trabajadores"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero aprovechó su comparecencia ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional para defender y poner en valor la profesionalidad de sus hijas, Laura y Alba Zapatero Espinosa, que este mismo jueves han sido imputadas, sólo un día después de la declaración de su padre.

En los audios de la declaración, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el juez Calama inquirió a Zapatero por su declaración en el Senado, donde admitió haber propuesto a Julio Martínez, dueño de Análisis Relevante, la contratación de la empresa de sus hijas, Whathefav, que habría recibido 1,2 millones de euros del entramado societario investigado, según sospecha el juez. El expresidente de Gobierno ratificó su papel en esta contratación y pasó a defender tanto su trabajo como su propia labor en empresas privadas, al considerar que no podían acceder a contratos de la Administración Pública.

"En su condición de empresario de Análisis Relevante, le propuse que podían mis hijas con su agencia digital, de comunicación, prestar una colaboración formal", insistió Zapatero. "Sí, he apoyado a mis hijas". El expresidente justificó la labor de sus hijas: "Permítame que le diga que tiene una empresa desde 2019, Alba no, Alba desde 2020-23", comenzó.

"En mi opinión trabajan bien, tienen trabajadores", continuó el expresidente. "Quiero subrayar señoría precisamente que, por ser quien son, nunca han concursado a una administración pública. Podrían haberlo hecho, nunca han tenido un contrato con una administración pública", argumentó Zapatero.

A preguntas de su abogado -optó por no contestar a la fiscalía ni a las acusaciones-, Zapatero abundó en su defensa de la empresa de sus hijas. Así, defendió que labor para Análisis Relevante consistía en "el seguimiento digital y todo lo suponía el apoyo a la tarea que yo realizaba: seguimiento en medios de comunciación, reuniones, zooms..", relató, además de asegurar que "tenía más clientes".

Este jueves, Calama imputó a las dos hijas de Zapatero argumentando que sólo esa condición podría ofrecerles garantías jurídicas para poder defenderse, ya que en caso de haber declarado como testigo hubieran tenido la obligación de decir la verdad, pudiendo afectar a su propia defensa.

En la declaración judicial, el propio juez Calama expuso a Zapatero las circunstancias por las que se le investigaba, defendiendo la tesis de que Análisis Relevante es una sociedad pantalla para percibir pagos de terceras empresas dirigidos a Zapatero y a sus hijas. "El dinero que entra en Análisis Relevante básicamente va a usted como persona física y también a sus hijas, a la sociedad de sus hijas", advirtió el juez, señalando que las únicas cantidades abonadas por Análisis Relevante, están dirigidas al expresidente y su familia.

Inteligencia Prospectiva

El juez también se interesó por las cantidades recibidas en la empresa Whathefav por parte de la empresa Inteligencia Prospectiva, de los hermanos Domingo Arnaldo Amarco Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, empresarios venezolanos vinculados a PVDSA, la empresa petrolera pública de Venezuela. Una de las líneas de la investigación internacional iniciada por las fiscalías de Francia y Suiza fue precisamente la investigación de blanqueo de capitales en varios países procedentes de la petrolera venezolana y del sistema de reparto de alimentos de Venezuela.

Inteligencia Prospectiva, empresa en pérdidas, sin actividad y con un empleado, realizó distintos pagos a vinculados a Zapatero. A Análisis Relevante pagó, por informes genéricos sobre el Covid, 380.208 euros, y a Whathefav un total de 561.440 euros. También abonaron 266.200 a Gate Center, el think tank que hace lobby en favor de China y que tiene como presidente del consejo asesor al propio Rodríguez Zapatero.

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Sobre este asunto, y a diferencia de Análisis Relevante, Zapatero aseguró que no había intercedido para que la empresa de los venezolanos contrataran a sus hijas. "Si como en el caso de Análisis Relevante le he dicho que fue una propuesta, a tener muy en cuenta, en el caso de los hermanos Amaro Chacón no", defendió. Argumentó que previamente "se conocían porque son de la misma edad" y porque "yo tenía una relación muy cercana a la familia, a los padres desde 2015". Así, aseguró que "ellos fueron los que decidieron contratarla, contratar a Whathefav".

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