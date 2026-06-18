Hereu cierra filas con Zapatero tras su declaración: "Hay que respetar la presunción de inocencia"

El ministro de Industria, Jordi Hereu, ha cerrado filas con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que compareció como imputado este pasado miércoles en el caso del rescate presuntamente fraudulento de la aerolínea Plus Ultra. "Tenemos que respetar la presunción de inocencia", ha afirmado el ministro este jueves, a su llegada al III Foro del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica.

El exalcalde de Barcelona ha mostrado total confianza en que su colega de partido será capaz de esclarecer durante el proceso judicial las acusaciones que pesan sobre él. El juez José Luis Calama le acusa de siete delitos, entre los que destacan apropiación indebdia y blanqueo de capitales, y se le atribuye el liderazgo de una “estructura organizada y estable” dedicada al tráfico de influencias.

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Zapatero está imputado en dos causas separadas: el caso Plus Ultra y las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho, valoradas en 1,3 millones de euros. "Es una persona que ayer expresó confianza en que podrá esclarecer y explicarlo, y por tanto pidió confianza y expresó claramente que no va a decepcionar. Yo me quedo con este mensaje", ha afirmado Hereu, en declaraciones a los periodistas.

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