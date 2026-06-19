La declaración del expresidente ante el juez Calama revela que "Julito" compró una vivienda del matrimonio Zapatero-Espinosa

Los audios del interrogatorio del juez José Luis Calama a José Luis Rodríguez Zapatero revelan datos hasta ahora desconocidos de la relación entre el expresidente socialista y el que según las tesis de los investigadores sería su testaferro en la supuesta red de tráfico de influencias para lograr la obtención del rescate de la aerolínea Plus Ultra, Julio Julito" Martínez Martínez. Entre ellas, que el mismo año en el que ambos se conocieron, el empresario compró una vivienda que era propiedad del matrimonio Zapatero-Sonsoles Espinosa a través de una de sus sociedades.

La revelación se produce casi nada más empezar el interrogatorio celebrado en la Audiencia Nacional el pasado miércoles, cuando el exdirigente socialista habla del inicio de la amistad con Martínez en 2011, con quien compartía la afición por correr.

"¿Y no fue en ese año cuando Julio Martínez adquiere a través de una sociedad de él una casa que usted y su señora tenían en...", comienza el juez, momento en el que Rodríguez Zapatero le interrumpe: "Sí, es correcto". "¿Esa compraventa recuerda con qué sociedad la hace Julio Martínez?", añade el juez, lo que el expresidente remata con un: "No, no, eso no lo recuerdo."

A pesar de esa relación de amistad, según Zapatero, la naturaleza profesional de su relación no se inicia hasta 2020, que es cuando Martínez creó la consultora Análisis Relevante y le pregunta si estaría dispuesto a ser consultor. "¿Pero Análisis Relevante la constituye Julio Martínez para que usted sea consultor (...) o para haya otros consultores aparte de usted?", incide el juez, a lo que el expresidente responde: "No, la constituye porque él es empresario, porque es su iniciativa empresarial, y cuenta conmigo, me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor".

Sobres blancos con distintos caracteres que incluían dinero hallados en el domicilio de Julio Martínez Martínez e incluidos en el sumario del 'caso Plus Ultra' / INFORME DE LA UDEF REMITIDO AL JUZGADO

Dudas sobre Portonovo

El interrogatorio evidencia las dudas del juez sobre las explicaciones que le iba ofreciendo Rodríguez Zapatero, como ocurre en el caso de la sociedad 'off shore' en Dubai, que habría sido concebida durante una comida en marzo de 2021 en el restaurante Portonovo con su socio Julio 'Julito' Martínez.

El expresidente socialista duda sobre su asistencia a la misma y promete comprobar la cita en su agenda, pero se mantiene firme en negar cualquier implicación: "Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad 'offshore y es que no sé ni lo que es", llega a decir durante el intercambio de preguntas y respuestas.

El juez expresa sus dudas sobre la existencia de un segundo comensal, el militante socialista y experto en negocios en Emiratos Tomás Guerrero. "Es que no puedo decir quién es el segundo comensal -señala Rodríguez Zapatero-. He leído una comida en Portonovo que es probable que la tuviéramos y que fuera Tomás de Guerrero". "No -le responde el juez-, le digo porque la reserva es para dos personas ¿Pero no sabe si estuvo comiendo ese día con Julio Martínez?", a lo que el investigado responde. "No, no lo puedo, no lo recuerdo, con sinceridad, señoría."

Pese a estas respuestas evasivas, el juez le señala los términos de sus sospechas. "Lo cierto es que hay dos temas que, digamos, se vinculan con usted. Primero, que es su secretaria la que toma la iniciativa de la reserva y, ante los problemas telefónicos, pues manda a un escolta de usted a hacer la reserva". Le recuerda también que al día siguiente hay un cruce de mensajes donde se le dice "claramente" a Julián Martínez Martínez la forma de constituir una empresa, una sociedad, en la zona franca de Dubai. "Claro, tenga en cuenta la gestión de la comida, que parte de su entorno", incide el magistrado.

Según añade el juez, en relación con los 530.000 euros que suponen el 1 por ciento de los 53 millones del rescate de Plus Ultra, "una hipótesis muy probable es que fueran a parar a la cuenta que se abriera en Dubái". Aunque el presidente insiste en que él no usa correos electrónicos "porque todo lo hace Gertrudis Alcázar", su secretaria, y que ahí "vendrá debidamente agendado" si asistió a la comida, al juez no acaba de convencerle.

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"Fíjese, porque suena raro, a mí me suena muy raro, esa comida que se gestiona por su entorno, por su secretaria, que usted no recuerda haber estado, y que a mí una hipótesis posible, teniendo en cuenta las comunicaciones posteriores, es que estuvieran Julio Martínez y Tomás Guerrero", concluye el magistrado sobre este asunto.

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