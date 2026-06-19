Peramato rechaza aclarar en el Senado las reuniones con Leire y las insinuaciones sobre una Fiscalía "al servicio de una trama criminal"

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha rechazado este viernes ampliar en el Senado ninguna información sobre las reuniones celebradas en la sede de esta institución entre el número dos de su antecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz y la supuesta "fontanera" Leire Díez, imputada por presuntamente integrar una trama para sabotear causas judiciales que afectan al Gobierno. Se trata de un asunto que se está investigando por un juez y existe un deber de reserva, ha recordado.

En todo caso, y ante las manifestaciones de las senadoras del PP y Vox, la jefa de los fiscales españoles ha reclamado respeto para la institución que representa "porque se ha insinuado que podría estar al servicio de una trama criminal". "Los 2.804 fiscales trabajan con rigor y respeto a la legalidad, y hablar de que participamos en una trama criminal es poner su trabajo a los pies de los caballos", ha añadido durante el turno de réplica.

Así, se ha remitido a informe remitido al juez del caso en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz y a su deber de reserva, para añadir que "si el magistrado juez entendiera que es insuficiente pedirá las diligencias oportunas y en ese momento se tendrá que hacer".

Estas manifestaciones las ha realizado tras defender tanto su política de nombramientos -- negando haber realizado purga alguna-- como la decisión adoptada en su día por la Fiscalía del Supremo de no acusar a su antecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, en la causa en la que resultó finalmente condenado por el Tribunal Supremo. Obedeció, según sus palabras, a una posición independiente y ajustada a la legalidad "que no ha dependido de una voluntad individual de ningún tipo".

Al inicio de su intervención, antes de dar ninguna respuesta, la fiscal general ya cuestionó las preguntas que tenían previsto realizarle los senadores del PP. "Ni la Constitución, ni los reglamentos de las cámaras ni el Estatuto Fiscal hablan de que pueda existir un régimen cuasi-político de control de la Fiscalía por parte de las Cortes Generales".

Según Peramato, la Fiscalía se inserta en el Poder Judicial y se somete a última instancia al control de los órganos judiciales, y es "ese control jurisdiccional y no el debate político el que encauza y corrige la actuación de la Fiscalía".

Cuando el pasado 11 de diciembre Teresa Peramato tomó posesión como nueva fiscal general del Estado manifestó de forma reiterada que su principal cometido era el de "sanar las heridas abierta en el Ministerio Público" tras la histórica imputación, juicio y posterior condena de su antecesor en el cargo. Unos meses después, esta intención pareció diluirse --a juicio de sector mayoritario de la carrera-- a cuenta de los primeros nombramientos realizados por la nueva jefa de los fiscales españoles. Propuso el nombramiento de María Isabel Martín como nueva fiscal superior de Madrid, lo que supuso el relevo de Almudena Lastra, que había declarado contra el ex fiscal general García Ortiz en el juicio en el que fue condenado por revelar datos reservados.

En su intervención de este viernes, la fiscal general ha dicho que cuando afirmó lo de sanar la herida, ello formaba parte de un "diagnóstico institucional responsable" y una llamada a una colaboración conjunta del trabajo en la fiscalía. "Lamentablemente, esa idea ha sido simplificada", ha lamentado. Sobre los nombramientos, ha insistido en que ha querido "situar la experiencia, trayectoria y proyectos de los candidatos", optando por un enfoque de la Fiscalía "como institución técnica cuyos profesionales que accedan a los puestos de mayor responsabilidad deben contar con cualificación excelente".

Peramato había sido llamada para explicar los nombramientos y "la compatibilidad de la legalidad, la imparcialidad y la independencia de la Fiscalía General del Estado con la defensa del condenado por el Tribunal Supremo don Álvaro García Ortiz".

Abrir puerta a las "cloacas"

Sus explicaciones no han convencido a la oposición. Así, la senadora del PP María José Pardo ha sido la primera en sacar a colación las reuniones mantenidas por miembros de la trama de la 'fontanera' del PSOE Leire Díez, tras admitirse al menos dos encuentros con el que fuera en su día mano derecha del anterior fiscal general. En su intervención, ha sido muy dura al señalar que el departamento ahora presidido por Peramato "abrió la puerta a las cloacas" y ha añadido que si su intención es "arrastrar la balanza" de la justicia hacia esas cloacas debería "dar un paso a un lado" y dejar su puesto de fiscal general.

Por su parte la senadora de Vox Paloma Gómez Enríquez ha acusado a la fiscal general de ser responsable de que la Fiscalía siga actuando como "escudo judicial de García Ortiz" y utilizar el cese de Almudena Lastra como una revancha política. En cuanto al caso Leire Díez, ha cuestionado que no abra una investigación sobre los encuentros en la Fiscalía General, donde la supuesta 'fontanera' y el abogado implicado entraron de forma clandestina, sin dejar rastro. "Esperemos que su misión no sea hacer de cortafuegos a las causas contra el Gobierno", ha apuntado.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato Martín, comparece ante la Comisión de Justicia, a 19 de junio de 2026, en Madrid (España). Peramato comparece en en el Senado para responder ante los grupos parlamentarios sobre su estrategia para sanar las divisiones internas en el Ministerio Público, detallar los criterios de su política de nombramientos institucionales y argumentar la compatibilidad de los principios de legalidad, imparcialidad e independencia de la Fiscalía General con la defensa jurídica del ex fiscal general condenado por el Tribunal Supremo, Álvaro García Ortiz. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press / Eduardo Parra - Europa Press

Nombramientos

La fiscal Lastra, que aspiraba a renovar en el puesto de fiscal superior de Madrid el que llevaba cinco años, fue sustituida por otra funcionaria cuyo anterior destino desde el 2018 era la Secretaría Técnica de la Fiscalía, órgano de apoyo del fiscal general de turno.

La fiscal Almudena Lastra. / Carlos Luján - Europa Press

Además, la actual fiscal general promovió a la que fuera fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, considerada 'rival' de Lastra, y que estuvo investigada junto a García por revelación de secretos sobre el presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Rodríguez, que fue finalmente exonerada de este asunto, ha sido ascendida a fiscal del Tribunal Supremo.

Peramato también decidió que Pilar Fernández, mujer de García Ortiz, dejara la Fiscalía de Menores en Madrid para volver a Galicia, donde será la nueva teniente fiscal (número dos) de la Fiscalía de la comunidad autónoma. Las críticas a esta decisión han sido calificadas por Peramato de "machistas".

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán conversa con el abogado Jacobo Teijelo a su llegada a la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 17 de diciembre de 2025 / Eduardo Parra - Europa Press

Reuniones con Leire

Aunque no entra en el listado oficial de preguntas para cuya respuesta ha sido convocada por los senadores del PP, nadie dudaba de que Peramato también iba a ser preguntada por la implicación de la Fiscalía en el denominado caso de la 'fontanera' Leire Díez que investiga la Audiencia Nacional.

El pasado 10 de junio desde la institución que dirige se informó al juez Santiago Pedraz de que García Ortiz fue informado de hasta dos reuniones que mantuvieron el que fuera su mano derecha, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, y otra miembro de su equipo con integrantes de la trama que está siendo investigada por recibir pagos del PSOE para sabotear causas judiciales.

Villafañe y Beatriz López Pesquera, que hoy es fiscal en la Audiencia Nacional, recibieron al abogado hoy imputado en la causa Jacobo Teijelo, que acudió acompañado de la exmilitante socialista Leire Díez. Se explicó al juez que estos encuentros constan en el registro de visitas, y se defendió que en todo caso no se llevó a cabo actuación alguna como consecuencia de los mismos. Sobre el contenido de las reuniones, la Fiscalía hoy dirigida por Peramato dio pocas explicaciones, y este será un punto en el que incidirán previsiblemente los senadores en la oposición.

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