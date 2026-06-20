Feijóo asegura que impedir la moción para pedir elecciones es "la degradación máxima del sanchismo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este sábado que la no admisión por la Mesa del Congreso esta semana de una moción para pedir al presidente del Gobierno que convoque elecciones ha supuesto "la degradación máxima del sanchismo".

"No nos dejan votar en urna y tampoco a los diputados en el Congreso", ha dicho en Sueca (València) durante una reunión de la junta directiva provincial del partido, acompañado por el presidente de la Comunitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, y en presencia de más de un millar de militantes.

Feijóo ha arremetido contra Pedro Sánchez por tener ahora miedo al poder legislativo, después de tenérselo antes al poder judicial, para añadir: "Allá él, atacar a los jueces y amordazar a los diputados es impropio de un gobierno democrático".

Ha dedicado la primera mitad de su intervención en criticar a Sánchez, relatar que le ve "asediado por todas partes" por sospechas de corrupción, el presidente del Gobierno que más asediado ha estado "en 48 años de democracia".

Al hablar de la "desfachatez" de la corrupción, se ha centrado en el caso Zapatero, para decir al expresidente del Gobierno que "meter a tus hijas y tu secretaria en lo que haces tú es imperdonable".

También ha lamentado que desde su entorno apunten a la prescripción del delito de no declarar las joyas: "Ahora dicen que era un regalo del año 2007 de un jefe de Estado ya fallecido".

De las "cloacas" del PSOE, Feijóo ha enfatizado que su responsable es "pe punto ese punto" (P.S.), esas siglas "son de Pedro Sánchez, de quién van a ser", y que tendría que dimitir si no lo sabía "por incompetente" y si lo sabía "por corrupto".

Además, el líder del PP ha asegurado que Sánchez no está consiguiendo gobernar, al llevar tres años de legislatura sin presupuestos, no solo sin aprobarse, sino sin ni siquiera presentarlos, para añadir que, solo por eso, "no debería presentarse a las elecciones".

"La parálisis" del Gobierno, según Feijóo, "se nota en los servicios públicos", y ha mencionado como ejemplos el siniestro de Adamuz, el apagón eléctrico, el fallo en las pulseras antimaltrato y la huelga de médicos.

"Si no relatamos lo que está pasando en nuestro país seríamos un socio más, un cómplice más", ha dicho antes de, en la segunda mitad de su intervención, presentar sus compromisos, divididos en cuatro campos: "Con la decencia, el buen gobierno, los servicios públicos y la igualdad de los españoles".

Sobre la decencia, ha asegurado que cuando presidió la Xunta de Galicia no tuvo "ni un euro bajo sospecha" y que ningún miembro de su gobierno tuvo algún "problema".

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"Os lo garantizo, no soy perfecto, pero le daré a España un Gobierno decente", ha remarcado, y también ha prometido que no hará "negociaciones bilaterales" con comunidades autónomas para la financiación ni dejará sola a una comunidad como, en su opinión, Sánchez abandonó a la Valenciana en la dana.