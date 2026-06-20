El juez Peinado envía a juicio a Begoña Gómez y le retira el pasaporte al ver riesgo de fuga

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido retirar el pasaporte a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y a su asistente en Moncloa, María Cristina Álvarez, como medida cautelar antes del juicio que se celebrará ante un jurado, según especifica un auto de 20 de junio, en el que se envía a juicio a la mujer del presidente del Gobierno. En la resolución el instructor aprecia riesgo de fuga por la gravedad de las penas que se le atribuyen, pues van de los dos a los 16 años de cárcel.

El auto resalta que, sin descartar una sentencia absolutoria, la pena mínima es de dos años de prisión, por lo que para Peinado "no cabe duda de que ese sería el escenario más favorable para las acusadas. Ahora bien, en cualquiera de otra hipótesis, la pena superaría los dos años de prisión, lo que equivaldría a la imposibilidad de aplicar una suspensión de la ejecución de la supuesta pena privativa de libertad, dando lugar a un ingreso en un establecimiento penitenciario", dice el juez.

Juan Carlos Peinado, juez, en los alrededores de los juzgados de Plaza Castilla / José Luis Roca

Y este es el motivo por el que el magistrado ve posible que por parte de "las acusadas se trate de eludir la acción de la justicia, cumpliéndose el riesgo de fuga que se trata de evitar con la adopción de una medida cautelar". Por ello, Peinado dicta la retirada "de cuantos pasaportes pudieran disponer, cualquiera de las nacionalidades a las que pertenezcan, tanto de carácter ordinario como de carácter diplomático, con prohibición expresa de expedir uno nuevo".

El magistrado sostiene que hay riesgo de fuga, sobre todo porque "la condición de actual presidente del Gobierno, de su esposo, es algo efímero, y por tanto transitorio, y esa protección, o acompañamiento de los agentes de los cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga".

"Estrecha relación personal"

El auto sostiene, en el mismo sentido, que la asistente en Moncloa también podría eludir la acción de la justicia, ya que tiene "una estrecha vinculación personal" con Begoña Gómez. Y por este motivo el instructor le atribuye "una situación similar a ella, a los efectos de disponer igualmente de los mismos medios para fugarse".

Así, el instructor acuerda "la prohibición de salida del territorio nacional", tanto de Begoña Gómez como de María Cristina Álvarez, " por lo que "oficia a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares, para que se evite incumplir con esta obligación". También obliga a ambas a comparecer cada quince días en el juzgado madrileño.

La asesora de Begoña Gómez en Moncloa Cristina Álvarez saliendo de declarar a los juzgados de Plaza de Castilla, a 26 de febrero de 2025, en Madrid. / efe

En la resolución, Peinado dicta la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, María Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. En el caso de la mujer de Pedro Sánchez, le atribuye los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

"Tareas ajenas"

El instructor afirma, además, que los diferentes indicios "permiten sostener provisionalmente" que Begoña Gómez "solicitó, aceptó y aprovechó de forma estable la dedicación de una empleada retribuida por Presidencia a tareas ajenas al cometido institucional del puesto: interlocución con universidades, patrocinadores y partners; seguimiento de la cátedra; gestiones sobre el software; asistencia a reuniones técnicas; y desarrollo del proyecto tecnológico que después aparece vinculado con marcas, dominio y mercantil de titularidad exclusiva de la propia investigada".

"Es más", prosigue el auto, "hay al menos indiciarias evidencias de que fue ella [Begoña Gómez] quien solicitó la contratación de María Cristina Álvarez, precisamente por su relación de confianza con ella".

En cuanto al software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Peinado sostiene que Begoña Gómez, "presuntamente, desarrolló todos sus actos desde un primer momento para apoderarse del programa, utilizando para ello recursos públicos de la Universidad". En este sentido, Peinado recuerda que para la calificación provisional de los hechos "es indiferente que la defensa alegue que ella no percibía retribución por la cátedra y que los fondos de patrocinio ingresaban en la Complutense". Para el juez, ese argumento de la defensa "no aparece constatado en la instrucción, pues sí consta el cobro de un sueldo".

No hace falta cobrar

Asimismo, recuerda el auto, el delito de malversación se comete "sin necesidad del cobro directo de dinero público: basta el uso privado de un recurso patrimonial público. La Audiencia Provincial [de Madrid] ya señaló, además, que si el empleado público es destinado por otro a fines privados, la autoría principal se desplaza, en principio, a quien destina, aprovecha o consiente dicha decisión", prosigue Peinado, que acusa a María Cristina Álvarez de los mismos cuatro delitos que a Begoña Gómez.

El instructor argumenta que la asistente "conocía con claridad" que "determinadas tareas respecto de su puesto" eran ajenas a su empleo, "y pese a ello las asumió de forma consciente y continuada, por lo que apoyó la desviación del recurso público". Por eso, prosigue el auto, "su participación en la malversación" es como cooperadora necesaria.

Al tercer procesado, el empresario Juan Carlos Barrabés, el juez Juan Carlos Peinado le atribuye los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado y entre particulares.

Gómez recurrirá las medidas cautelares

La esposa de Pedro Sánchez presentará un recurso contra las medidas cautelares que le ha impuesto el juez a la hora de enviarla a juicio por cuatro delitos, entre las que figuran la retirada de su pasaporte, según han informado a Efe fuentes de su entorno.

Todas estas medidas, agregan las mencionadas fuentes, serán recurridas por la defensa de Gómez, aunque la decisión de enviarla a juicio oral no puede recurrirse, ya que es firme.

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Tras conocer la decisión de Peinado, el abogado José María de Pablo, que defiende a María Cristina Álvarez, ha publicado en la red social "X": "Había un riesgo de fuga tan elevado, que se ha tomado seis días para adoptar medidas cautelares".

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