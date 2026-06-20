Moncloa denuncia la "persecución" y "obsesión" de Peinado con Begoña Gómez

La decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez constata, según fuentes de la Moncloa, la "persecución" y la "obsesión" del magistrado con la esposa del presidente del Gobierno. Tras conocerse este sábado la medida cautelar antes del juicio que se celebrará ante un jurado, desde el Gobierno denuncian la "desproporción de un juez que ha llevado a cabo una instrucción que carece de todo sentido jurídico y que solo atiende a motivos políticos". Además, contrastan el caso de Begoña Gómez con el de José Luís Rodríguez Zapatero, donde el juez José Luis Calama rechazó adoptar esta medida.

Cinco días después de que Begoña Gómez acudiera a una vista preliminar, Peinado ha acordado imponerle la retirada del pasaporte, con la consiguiente prohibición de salir del país, y su comparecencia cada 15 días al considerar que hay riesgo de fuga. Pese a que la defensa de la esposa del presidente del Gobierno esgrimió que está siempre acompañada de miembros de la policía nacional por ser quien es, Peinado considera que esa situación "es algo efímero, y por tanto transitorio, y esa protección, o acompañamiento de los agentes de los cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga".

Además, llega a apuntar que "esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga". Ante esta apreciación, fuentes de la Moncloa denuncian que esa "acusación" contra la Policía Nacional es "solo otro ejemplo del despropósito" realizado por Peinado.

Críticas de los ministros

En el mismo sentido se ha pronunciado el ministro de Transportes, Óscar Puente, uno de los miembros del gabinete de Sánchez más crítico con las decisiones judiciales. "Esto lo está consintiendo la Audiencia Provincial de Madrid y el CGPJ", ha denunciado en un mensaje en la red social X, antes Twitter, poniendo el acento en que se afirme que la Policía Nacional podría ayudar a Begoña Gómez a "fugarse".

Igual de contundente se ha mostrado el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha afirmado que "es un día nefasto" para los que quien cree en la justicia. Aun así, ha asegurado que sigue creyendo en la inocencia de Gómez: "Sé que la razón y la verdad se acabarán imponiendo". El responsable de Transformación Digital, Óscar López, también ha señalado que la decisión de Peinado "erosiona" el Estado de derecho y que se trata de un "atropello sin precedentes".

"Es inocente"

El respaldo a la mujer del jefe del Ejecutivo ha llegado también desde el PSOE. A través de las redes sociales, el partido ha defendido que "Begoña Gómez es inocente". "Lleva dos años siendo perseguida judicial y políticamente. Lo de hoy es un paso más, un escándalo democrático que no se sostiene. No pararán", han sentenciado en un mensaje en X, donde han puesto en marcha una campaña para defender a Gómez con el hashtag #YoConBegoña.

Además, fuentes socialistas inciden en que se está intentando "construir una condena pública sin existir pruebas que la sostuvieran" y que la decisión de este sábado es "un paso más" en esa estrategia. Además, apuntan a que se ha causado "un daño irreparable a Begoña, pero que también ha socavado la imagen de la Justicia y la democracia". No obstante, aseguran que no van a claudicar ante Peinado y que seguirán gobernando.

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La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha señalado que se trata de una "decisión desmedida y desproporcionada". Al igual que Moncloa, la dirigente socialista considera que la retirada del pasaporte se enmarca en un "juicio político escandaloso contra una persona inocente". Varios dirigentes socialistas también han apuntado a que la hija de Peinado es concejala del PP. "¡El padre de la concejala del PP hace lo que puede y más allá!", ha sostenido Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

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