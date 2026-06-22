Calvo: “Las mujeres sostienen como mínimo el 50% de las monarquías europeas. Letizia ha aportado la lectura de una España de la que ella formaba parte”

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, reivindicó este lunes el papel de las mujeres en la transformación de las monarquías europeas durante el coloquio "Leonor, una Reina para el siglo XXI", organizado por la Agrupación Sabatini en el Ateneo de Madrid. Calvo sostuvo que la evolución de las casas reales pasa por una creciente feminización de la institución y puso como ejemplo la aportación de la reina Letizia a la Corona española.

“Las mujeres sostienen como mínimo el 50% de las monarquías europeas", afirmó citando también a figuras como Catalina de Gales y las reinas de los Países Bajos y Dinamarca como ejemplos de mujeres que ejercen un papel fundamental de sostén de la institución monárquica. "Me refiero a lo mucho que ha aportado la reina Letizia a entender una España que yo creo que ella leía bien porque formaba parte de ella antes de ser Princesa de Asturias”, dijo en la Sala Cátedra del Ateneo.

“Leonor ha tenido unos padres verdaderos. Esto en la monarquía no es lo normal”, afirmó Calvo

El tema de la feminización de las monarquías lo ha introducido en el coloquio Juan Francisco Fuentes, miembro de la Real Academia de la Historia. Fuentes defendió que la institución, aquí y en el resto de Europa, ha ido abandonando progresivamente el modelo tradicional del "rey soldado", asociado a una concepción del poder estrechamente vinculada al Ejército y que, recordó, acabó desapareciendo en buena parte de Europa tras la Primera Guerra Mundial. En su opinión, el siglo XXI está impulsando una “feminización” de las monarquías que no depende exclusivamente de que el titular de la Corona sea hombre o mujer, sino de la incorporación de valores asociados al ámbito femenino. Esa transformación, sostuvo, resulta clave para la adaptación de la institución a las sociedades contemporáneas.

El 'procés' y los Princesa de Girona

Calvo tradujo ese análisis a aptitudes concretas, como "cierta austeridad", "rigor en los comportamientos" y "estar a disposición de los demás". "Hay que feminizarlo todo, el poder y todas las instituciones", afirmó. La actual presidenta del Consejo de Estado participó junto con la Zarzuela en el diseño del itinerario formativo de la heredera cuando ocupaba la vicepresidencia del Gobierno (2018-2021). Calvo recordó algunos de los primeros actos públicos de Leonor y destacó especialmente su evolución desde la lectura del artículo primero de la Constitución hasta sus intervenciones en los Premios Princesa de Girona, en concreto los de 2019, en el que fue su primer acto oficial en Cataluña.

Acababa de salir la sentencia del 'procés' pocas semanas antes y la situación en las calles de Barcelona, donde se entregaron los galardones, era tensa. La entonces vicepresidenta reveló que Pedro Sánchez le trasladó personalmente la necesidad de respaldar institucionalmente a la heredera en un momento especialmente delicado para la Corona. "Sánchez me dijo que había que arroparla [a Leonor]", explicó. Según relató, el Gobierno consideró prioritario acompañar a la futura reina en una cita rodeada de protestas independentistas y marcada por las altas expectativas puestas en una adolescente de apenas 14 años que comenzaba a asumir protagonismo público

También puso el foco en la dimensión familiar de la heredera. “Leonor ha tenido unos padres verdaderos. Esto en la monarquía no es lo normal”, afirmó. Según explicó, el hecho de haber crecido bajo la atención directa de Felipe VI y la reina Letizia, y no en manos ajenas, constituye un activo que ha contribuido a reforzar su madurez, seguridad personal y sentido de la responsabilidad. La presidenta del Consejo de Estado considera que los Reyes actuales son "un ejemplo extraordinariamente eficaz del tránsito del rey emérito a una perspectiva nueva de la monarquía".

Universidad pública

Entre los rasgos que, a su juicio, marcarán el futuro reinado de Leonor, Calvo destacó tanto la intensidad de su preparación como la experiencia acumulada fuera de Palacio. Calvo calificó de “acierto” que curse estudios en una universidad pública española (empezará en septiembre en la Carlos III de Madrid) y defendió que ello le permitirá mantener el contacto con la realidad social del país al que ya sirve institucionalmente.

En el coloquio también participó una estudiante de Periodismo de la misma universidad a la que irá la Princesa de Asturias, aunque esta hará el Grado de Políticas. La joven, Carmen Ortiz, describió la institución educativa como "plural, pública e igualitaria" y acabó el acto reflejando que Leonor conocerá también en los próximos años a muchos jóvenes que, si hablan de monarquía, piensan en un referéndum. "No tengo ninguna amiga o amigo monárquico", declaró sobre su entorno. "Creo que la juventud ve la monarquía como algo medieval que no se acerca. Por eso creo que es un reto muy grande que entienda la sociedad de ahora", añadió.

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La observación de la estudiante resumió, en cierto modo, el principal desafío que sobrevoló todo el coloquio. Mientras Calvo y Fuentes defendían que la monarquía europea atraviesa un proceso de adaptación y feminización para seguir siendo útil en el siglo XXI, Leonor se prepara para entrar en una universidad donde convivirá con una generación mucho más escéptica a priori hacia la institución que la de sus padres.

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