Feijóo, tras la sentencia que condena a Ábalos: "De este colapso solo se sale convocando elecciones generales"

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, compareció este lunes en la sede de su formación en la calle Génova tras conocerse la condena a 24 años de cárcel para el exministro José Luis Ábalos por el caso mascarillas. El líder de la oposición fue tajante: "La verdad es que nunca pensé que iba a realizar una rueda de prensa después de una sentencia de este alcance, pero la democracia española está en una situación límite".

Tras mostrar su "respeto" por la sentencia del Tribunal Supremo (TS), señaló: "Yo no pienso negar la gravedad de lo ocurrido". Feijóo exigió por primera vez la dimisión de Pedro Sánchez por ser, dijo, "una vergüenza para el conjunto de los españoles". Y reclamó también, como otras tantas veces, la convocatoria anticipada de elecciones, tras remarcar que "Ábalos no se nombró solo" y que fue el presidente del Gobierno quien le entregó "el dinero público del ministerio más inversor", en referencia a la cartera de Transportes que ostentó Ábalos entre los años 2018 y 2021. "De este colapso solo se sale convocando elecciones generales", remarcó.

Sobre la posibilidad de presentar una moción de censura, algo que solo abordó a preguntas de los periodistas, Feijóo se dirigió a los socios, sin aludir al PNV y a Junts, para decirles: "Después de una condena a veinticuatro años, ¿qué más necesitan para retirarle el apoyo y obligarle a convocar elecciones?" Y como en otras ocasiones, sacó pecho de no haber cedido a quienes le pedían presentar esa moción, por ejemplo Vox (sin los escaños suficientes esta legislatura para presentarla por su cuenta), dado que a su juicio de haberlo hecho "el señor Sánchez habría quedado revalidado por la cámara. No voy a cometer ese error, al señor Sánchez no le va a limpiar ninguna votación de ninguna cámara", sentenció, en lo que pudo parecer una manera de descartar totalmente esa posibilidad de cara al futuro.

Como reflexión general, Feijóo argumentó: "Durante mucho tiempo nos dijeron que todo esto era una inventada. Nos dijeron que todo esto eran bulos. Después que eran conspiraciones y también que eran una persecución. Ahora tenemos sentencias. Son ya dos sentencias. Dos sentencias dentro de las quince causas judiciales abiertas por corrupción que afectan al entorno político, personal e institucional de Pedro Sánchez". Una referencia a la sentencia del mismo TS que a finales del año pasado inhabilitó al ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, un fallo que a diferencia de la condena a Ábalos no fue unánime entre los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Zapatero, Leire, Koldo... y Aldama

En su intervención inicial, no faltaron alusiones a los otros escándalos que salpican al PSOE, en particular la imputación al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el caso que afecta a la conocida como 'fontanera' de Ferraz, Leire Díez. "Todo es una basura. Todo es una basura que ha ensuciado la vida pública de una forma completamente insostenible", concluyó al respecto, antes de detallar: "La semana pasada, un expresidente del Gobierno por primera vez en nuestra historia declarando como investigado por seis delitos gravísimos ante la Audiencia Nacional. Ahora acaba de publicarse la sentencia a un símbolo del sanchismo, quien defendió una moción de censura para defender un gobierno limpio ha sido condenado a veinticuatro años y tres meses de cárcel por corrupción. Estamos hablando efectivamente del 'número dos' del Partido Socialista, el ministro más poderoso de este Gobierno, el hombre al que Pedro Sánchez entregó su confianza, su partido y miles de millones de euros de dinero público desde el ministerio más inversor del Estado", reiteró.

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En su retahíla, Feijóo no olvidó aludir, aun sin citarle por su nombre, al también condenado Koldo García: "El custodio, el recadero del sanchismo, que hasta fue merecedor de un capítulo específico en el 'Manual de resistencia' del presidente", por el libro del jefe del Ejecutivo. Además, el líder de los populares tuvo que pronunciarse, a preguntas de los periodistas, sobre la rebaja sensiblemente menor para el comisionista Víctor de Aldama, para el que la propia acusación del PP pidió menor pena por su papel como colaborador de la justicia. "Nosotros respetamos la integridad de la sentencia, en su totalidad", comenzó diciendo, antes de matizar: "La acusación particular del Partido Popular, que coordina el resto de acusaciones particulares, sí pidió una rebaja en la pena del señor Aldama, porque de acuerdo con el Código Penal, aquel que colaborase con la justicia le corresponde una disminución del tipo penal y, por lo tanto, una disminución de la pena efectiva por los delitos cometidos. Parece que el Tribunal Supremo ha apreciado, en todo o en parte, la propuesta de las acusaciones populares".

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