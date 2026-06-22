Moncloa vuelve a marcar distancias con Ábalos pese a considerar la sentencia como "desproporcionada"

"Desproporcionada". A algunos ministros socialistas no les acaban de encajar las diferencias en las penas de prisión en la sentencia por el caso mascarillas. Después de que Pedro Sánchez evitase referirse a la sentencia condenatoria contra el exministro José Luis Ábalos durante un acto público en el Teatro Real sobre los fondos europeos, el titular de Transportes, Óscar Puente, ha ejercido de portavoz oficioso para cuestionarla. Visiblemente indignado, Puente ha explicado que "cualquiera con ojos en la cara" vería que la sentencia contra José Luis Ábalos de 24 años de prisión por el caso mascarillas sería desproporcionada. Una impresión que comparten fuentes del Gobierno.

El titular de Transportes ya reaccionó poco después de hacerse pública la sentencia para descalificarla como de "tremendamente aleccionadora". A través de un mensaje en la red social X, ironizó en referencia al comisionista Víctor de Aldama -y que no entrará en la cárcel- sobre que 'si cometéis delitos pero luego os portáis bien y “colaboráis', el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión".

Tras ello ha añadido que "si en el informe incluís la asistencia a Manifestaciones sanadoras, como contra la corrupción o en defensa de la Nación, eso ayudará mucho". Aldama ha sido condenado a cuatro años y medio, tras colaborar con la justicia, y el asesor del exministro, Koldo García, a 19 años.

Desde Moncloa han emitido un comunicado genérico, sin referencias directas, para trasladar que “lamentamos y condenamos sin matices unos comportamientos que claramente han atentado contra” contra los principios de transparencia, mérito e integridad como “vertebradores del servicio público”. Tras defender que a lo largo de estos años, "hemos construido equipos, actuado, e impulsado numerosas leyes y regulaciones en virtud de ello”, las mismas fuentes señalan que "nos comprometemos a seguir trabajando para construir una España ejemplar en la que la corrupción no sea aplaudida ni tolerada".

"Ya cortamos con él y lo echamos", se desviculan del exministro fuentes de Moncloa

En privado, fuentes del Gobierno insisten en que ya se desmarcaron del exministro y lo expulsaron del partido y el grupo parlamentario antes incluso de iniciarse el procedimiento judicial. "Ya cortamos con él y lo echamos", se desvinculan. En este sentido, recuerdan que en su día el jefe del Ejecutivo pidió hasta en ocho ocasiones perdón a la ciudadanía, aunque no dejan de apuntar la magnitud de una sentencia, la mayor a un ministro. Todo ello por un caso que entienden similar al del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este último quedó en nada.

En el Gobierno también diferencian entre este procedimiento judicial, que dicen respetar, con los casos que cercan a la esposa y al hermano del jefe del Ejecutivo. Sobre estos últimos sostienen que ha habido anomalías y se refieren a una suerte de persecución política con la finalidad de atacar al presidente del Gobierno.

Comparecencia en el Congreso

Fuentes del Ejecutivo avanzan que el presidente del Gobierno hablará este miércoles en el Congreso "largo y tendido" sobre esta sentencia, tras la que Alberto Núñez Feijóo ha reclamado elecciones, así como del resto de casos que cercan judicialmente al PSOE y el Gobierno. Lo hará, precisamente, en la comparecencia solicitada a petición propia para abordar los frentes judiciales que lo cercan y dar cuenta de la última reunión del Consejo Europeo. No está previsto por tanto que entre antes a comentar la sentencia, sorteando las presiones de la oposición.

La sentencia, adoptada por unanimidad, concluye que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción, y destaca el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción, que socava la arquitectura democrática del Estado.

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Puente ha comparado las penas de presión en la sentencia por el caso mascarillas con otras condenas. "A Isabel Carrasco le dieron tres tiros a bocajarro en una pasarela en León", recordó para señalar que se las condenó a menos años de prisión por ello que al exministro en esta causa. "Que cada cual saque sus propias conclusiones", añadió a través de las redes sociales.

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