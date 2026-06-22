El Supremo condena de forma unánime con 24 años de cárcel a Ábalos, con 19 a Koldo y libra a Aldama de entrar en prisión

El Tribunal Supremo ha condenado de forma unánime al exministro José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de cárcel --aunque cumplirá un máximo de 15 años y 8 meses-- por hasta nueve delitos derivados de la compra de mascarillas por organismos dependientes de Transportes y cobro de mordidas relacionadas con diversas actuaciones junto al que fuera su exasesor ministerial, Koldo García, cuya condena se eleva a 19 años, ocho meses y un día --cumplirá hasta 15--.

Se les condena por organización criminal, varios cohechos, malversación y tráfico de influencias por los que habrían obtenido un beneficio ilícito por el que deberán hacer frente a multas y una responsabilidad civil que casi alcanza el medio millón de euros en total para los tres encausados.

Por su parte el comisionista de la trama, Víctor de Aldama, ha sido castigado con 4 años y medio de prisión por un total de cinco delitos, si bien el tribunal suspende la ejecución de la pena por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y hacer un año de trabajos en beneficio de la comunidad. Es la consecuencia de aplicarle la atenuante analógica de colaboración como "muy cualificada".

La sentencia concluye que los tres formaron una organización criminal con una "vocación de permanencia en el tiempo", con reparto de funciones y que cometió graves delitos de corrupción, liderada por el exministro socialista, y destaca el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción, que socava la arquitectura democrática del Estado.

Actuaciones condenadas

Así, considera probados los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada al comisionista, la remuneración mensual de 10.000 euros para 'gastos fijos' de Ábalos, la contratación de dos conocidas del exministro en empresas públicas, el pago del piso a una de ellas, el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid, y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción. Estas dos últimas, por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.

En el caso de Koldo, se le condena por los mismos delitos que a Ábalos pero a una pena inferior. De él se dice, sin embargo, que ha mantenido un papel principal en la trama delictiva ya que se halla en su "génesis", participó en el reparto de papeles y "de manera activa, influye decisivamente, con gestiones personales, en la adjudicación de contratos públicos". Además, se encarga de "arreglar" (sic) la contratación de personas en entidades del sector público y solicita y gestiona la obtención de dádivas.

Organización criminal

El juicio había quedado visto para sentencia el pasado 6 de mayo con la última palabra de los acusados, y desde entonces comenzaron las deliberaciones de los magistrados Andrés Martínez-Arrieta --que presidió la vista-- Manuel Marchena, Julián Sánchez Melgar, Susana Polo, Andrés Palomo, Javier Hernández y Eduardo de Porres.

Esta Sala encuentra que la organización criminal surge tras el inicio de las relaciones personales y, en especial, de los viajes que realizaron los tres acusados. Ha quedado acreditado un viaje a Oaxaca (México), de donde Aldama era agregado comercial, en el que se diseña entre ellos el plan delictivo y la oportunidad de obtener un común beneficio económico aprovechando el cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno de España.

En las primarias y con Cerdán

Según la sentencia, el origen de la relación de Áblalos-Koldo se sitúa "durante los viajes realizados en la promoción de la candidatura de la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español del Excmo. Sr. D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón" que se presentaba a las elecciones primarias. Fue en ese momento en el que Ábalos conoció en Navarra a Koldo, una persona vinculada al Partido Socialista de Navarra (PSN) "y de la confianza de Santos Cerdán", que por entonces era responsable de Organización en el PSN - Partido Socialista de Navarra-. Tras la victoria de Sánchez, Ábalos fue nombrado secretario de Organización y Cerdán su 'número dos', quien luego lo sustituyó en el puesto cuando se apartó a Ábalos de toda responsabilidad.

El comisionista Víctor de Aldama tras saber este lunes que el Tribunal Supremo le suspende la pena impuesta. / Rodrigo Jimenez

Posteriormente, Koldo García, "convertido más en asistente que en asesor" desempeñó para Ábalos, según la sentencia, un buen número de tareas de muy diversa índole, tanto profesionales como personales, hasta el punto de que, tanto en el propio Ministerio como en el seno de otras Administraciones Públicas, "se sobreentendía que Koldo García era el fiel transmisor de sus decisiones e incluso manejaba los ingresos de dinero en efectivo de José Luis Ábalos de tal manera que, en ocasiones, se confundían con su propio patrimonio".

Todas las oportunidades

A juicio de la Sala y, aprovechando el cargo que ostentaba Ábalos en el Gobierno y también en el Partido Socialista, este podría favorecer, a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, "la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, de empresas cuyos intereses captaría y promovería Víctor de Aldama", así como facilitar a este el acceso preferente a la Administración para la realización de las gestiones que precisara para sí mismo o para las referidas empresas.

Con este fin, los tres acusados, eventualmente "con intervención de terceros aquí no enjuiciados" -- lo que parece aludir al propio Cerdán, investigado en la parte de la causa que asumió la Audiencia Nacional en relación con diversos contratos de obras-- constituyeron una organización, en la que cada uno de ellos asumió un papel diverso y complementario, con un preciso reparto de funciones.

Así, Ábalos, a quien tanto Koldo García como Víctor de Aldama consideraban "el jefe", aportaba la autoridad que le confería su máxima responsabilidad en Transportes y como secretario de organización del partido que sustentaba al Gobierno "su directa influencia cuando era precisa" aprovechándose, en lo demás, de su hombre de confianza, Koldo García, que siempre actuaba en su nombre.

Víctor de Aldama sería la persona que, en beneficio propio y de terceros, aprovechando su influencia sobre el también acusado Koldo García y sobre el mismo ministro, garantizada mediante el pago continuado de cantidades de dinero, conseguía, para sí o para terceros, y con beneficio económico, la adjudicación de contratos.

Pese a aplicarle la atenuante de muy cualificada, la Sala destaca la importancia del comisionista en la organización, pues Aldama era el encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la Administración para, articulando sus intereses, hacerlos valer con preferencia y de manera arbitraria, siempre a cambio de la correspondiente prestación económica, de la que igualmente hacía partícipes al exministro y su asesor.

El empresario Víctor Aldama, el exasesor Koldo García y el exministro José Luis Ábalos (de izquierda a derecha de la imagen) / EPDATA

Pagos acreditados

Se fijó que la entrega sería de abono mensual y por importe de 10.000 euros, que el acusado Víctor de Aldama se comprometió a entregar a los otros dos acusados integrantes del grupo. Esta cantidad se entregó, mensualmente, desde octubre de 2019 hasta el mes de junio de 2022. Con ello, además de alcanzar la finalidad pretendida, se satisfacían lo que consideraban «gastos fijos» de José Luis Ábalos.

Junto a esta cantidad, también se abonaban, con esa misma finalidad de cohesión de la organización, otros gastos, también fijos, como el importe del alquiler de la vivienda ocupada por Jésica Rodríguez, por entonces pareja de José Luis Ábalos, en el edificio Torre de Madrid, sito en la Plaza de España, de esta capital. Dicha renta, por importe de 2.700 euros mensuales, se abonó desde el mes de marzo de 2019 hasta septiembre de 2021, junto a las subidas anuales, alcanzando un total de 82.298 euros.

En este capítulo de pagos incluye la sentencia el contrato de arrendamiento, con opción de compra, de un piso propiedad de Aldama situado en el Paseo de la Castellana en favor de Ábalos, fijándose una renta anual de 30.000 euros y como precio de adquisición 750.000 euros, para el caso de ejercitarse la opción de compra. Ábalos no ocupó el inmueble ni, en consecuencia, satisfizo renta alguna, pues nunca fue esa la pretensión de los contratantes. En cuanto al precio de compra convenido era este muy inferior al real del mercado.

Sobre el contrato de mascarillas que da nombre a la causa, la Sala considera probado que Víctor de Aldama canalizó las comisiones percibidas en las operaciones para compra de material por Puertos del Estado y Adif a través de las sociedades Deluxe Fortune, S.L. y MTM 180 Capital, S.L., de las que es socio y administrador único, por un importe total por todas ellas, de 6.676.046 euros.

Ábalos y Koldo, sobre una previsión inicial de compras de mascarillas por parte de la empresa adjudicataria --Soluciones de gestión-- de sesenta millones de euros, le solicitaron, con cargo a sus comisiones 2 millones y 500.00 euros, respectivamente; cifras que consecutivamente, Víctor de Aldama incluyó en sus previsiones de gastos. A todo ello se suma la contratación de una conocida de Ábalos, Claudia Montes, en Logirail y el disfrute de los chalets en Marbella (Villa Parra) y Cádiz (La Alcalidesa) a cuenta de una nota por el rescate de Air Europa y gestiones para la empresa de hidrocarburos Villafuel.

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En concepto de responsabilidad civil, Ábalos y Koldo deberán indemnizar conjunta y solidariamente a INECO y a TRAGSATEC, (donde Jésica fue 'enchufada') respectivamente, en 34.450 euros y 9.500,54 euros.Además, se acuerda respecto de los tres acusados el decomiso de las ganancias provenientes del delito de cohecho, por importe de 430.298 euros, según el siguiente detalle: 340.000 euros (10.000 euros mensuales durante 34 meses) satisfechos por Víctor de Aldama; 82.295 euros (renta del alquiler de la vivienda sita en Plaza de España); y 8.000 euros (renta del alquiler del chalé en Marbella).

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