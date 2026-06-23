El ajuar de Zapatero: "Ya no hay gente que encargue joyas de 100.000 euros"

Las joyas halladas en la caja fuerte vinculada al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero han puesto el foco sobre un patrimonio tan valioso como poco visible. Mientras la investigación judicial trata de determinar el origen de unas piezas tasadas inicialmente en más de 1,3 millones de euros, el caso ha despertado una pregunta poco habitual: ¿quién tiene realmente joyas de 100.000 euros o más en casa?

Una conocida joyería valenciana consultada por Levante-EMV explica que las joyas que superan los 50.000 o 100.000 euros suelen ser piezas antiguas, elaboradas hace décadas y conservadas dentro de determinadas familias durante generaciones.

"Las personas que tienen este tipo de piezas normalmente ya las tenían en la familia. Son joyas de la época de nuestros abuelos. Antes se hacían piezones de este estilo y ahora prácticamente ya no se hacen", explican. Según estas fuentes, la demanda actual ha cambiado radicalmente. Los clientes buscan piezas más discretas y personalizadas, mientras que las grandes composiciones de brillantes, rubíes o esmeraldas han quedado reservadas a coleccionistas y grandes patrimonios, la mayoría de extranjeros, "sobre todo americanos". "En España prácticamente no se hacen ese tipo de encargos. Y si se hacen, son en Madrid, que son más clásicos. Los valencianos no responden a ese perfil", asegura.

Joyas típicas de herencias familiares. / GERMAN CABALLERO

Según los últimos datos de la Agencia Tributaria, 4.466 valencianos declararon en 2023 la posesión de joyas, pieles y otros bienes de lujo dentro del Impuesto sobre el Patrimonio. Sin embargo, los expertos del sector advierten de que la inmensa mayoría de esas declaraciones están muy lejos de las cifras que se manejan en torno al expresidente.

En conjunto, esos contribuyentes declararon bienes de lujo por valor de 144 millones de euros, lo que supone una media de algo más de 32.000 euros por persona. Una cifra significativa, pero muy alejada de las valoraciones millonarias atribuidas a algunas de las piezas encontradas en el despacho de Zapatero.

Cuando Hacienda obliga a incluir joyas en el Impuesto sobre el Patrimonio no se refiere a la joyería comercial habitual. Lo que se declara son bienes de especial valor, como piezas elaboradas con metales nobles y piedras preciosas, relojes de alta gama con importante valor de mercado o conjuntos históricos y antigüedades familiares. Y es precisamente en este último apartado donde los joyeros encuentran una de las claves para entender cómo una persona puede llegar a poseer piezas valoradas en decenas o cientos de miles de euros.

El valor está en las piedras

Los profesionales consultados coinciden en que, cuando una joya alcanza valoraciones de seis cifras, el factor decisivo "no es el oro, sino la piedra". Rubíes, diamantes o esmeraldas de gran tamaño y calidad pueden disparar el precio hasta niveles extraordinarios. Por eso los joyeros consideran imposible realizar una valoración precisa únicamente a partir de fotografías. En el caso de las piezas atribuidas a Zapatero, la presencia de piedras preciosas de gran tamaño explica buena parte de las elevadas tasaciones difundidas hasta ahora.

La descripción que hacen los joyeros apunta a las formas habituales por las que alguien llega a poseer una joya de este nivel. Según explican, las piezas que superan ampliamente los 100.000 euros suelen llegar a manos de sus propietarios por dos vías principales: las grandes herencias familiares o los regalos procedentes de entornos con enorme capacidad económica. "Aquí en España, normalmente son joyas de familia. Son piezas antiguas. Otra cosa son grandes fortunas o personas que reciben este tipo de regalos", explican desde el sector.

Origen sin acreditar

Fuentes próximas al expresidente han señalado que las joyas podrían proceder de regalos recibidos durante su etapa al frente del Gobierno, una hipótesis que varios expertos fiscales consideran relevante para determinar las posibles consecuencias tributarias del caso.

De hecho, algunos técnicos de Hacienda han señalado que si las piezas hubieran sido entregadas durante visitas oficiales en España por parte de mandatarios extranjeros desaparecerían algunas de las hipótesis relacionadas con posibles infracciones aduaneras vinculadas a su entrada en territorio nacional. Además, si los hechos se remontan a la etapa de Zapatero en la Moncloa, cualquier eventual incumplimiento tributario asociado a aquella recepción podría encontrarse ya prescrito.

Las joyas capaces de alcanzar valoraciones de seis cifras continúan siendo una rareza incluso dentro de los patrimonios más elevados

Por el momento, sin embargo, el origen de las joyas sigue sin estar acreditado y constituye una de las principales incógnitas que trata de despejar la investigación judicial.

Más allá del caso concreto, el debate ha servido para recordar una cuestión fiscal poco conocida. Las joyas no forman parte del denominado ajuar doméstico, es decir, los muebles y objetos de uso habitual de una vivienda. Hacienda las considera bienes independientes y, cuando existe obligación de presentar el Impuesto sobre el Patrimonio, deben valorarse e incluirse expresamente en la declaración.

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Los datos muestran que miles de valencianos declaran legalmente este tipo de bienes cada año. Sin embargo, las joyas capaces de alcanzar valoraciones de seis cifras continúan siendo una rareza incluso dentro de los patrimonios más elevados. Y precisamente por ello, para los expertos, conocer de dónde proceden puede ser tan importante como saber cuánto valen.