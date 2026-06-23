María Jesús Montero ratifica su 'no' a Juanma Moreno y pide un pleno de investidura rápido: "El acuerdo con Vox está sellado y esto es todo un vodevil"

"El PSOE no tiene una propuesta suficientemente respaldada". Esto es lo que ha comunicado la secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, tras reunirse con el presidente del Parlamento de Andalucía en la ronda de contactos abierta esta mañana con los grupos políticos. Todo está sellado a estas alturas del calendario. En esto insiste la líder del PSOE-A en relación a las negociaciones entre Juanma Moreno y Vox para formar Gobierno: "Asistimos a una liturgia de negociaciones para aparentar dureza, esto es todo un vodevil". Los socialistas han cerrado la puerta de forma definitiva a una abstención en la futura investidura.

La líder socialista informaba que el encuentro con Jesús Aguirre ha sido breve y en el marco de la cordialidad. "Lo que he trasladado es que el Partido Socialista no tiene apoyos que permita la investidura de mi persona", indicaba Montero en declaraciones a los medios de comunicación. El PSOE obtuvo 28 escaños tras las elecciones del pasado 17 de mayo alcanzando el mínimo histórico de los socialistas en toda su historia en el parlamentarismo andaluz. El Partido Popular se quedó a solo dos diputados de revalidar la mayoría absoluta.

Acto seguido, María Jesús Montero incidía en que el voto del PSOE "va a ser contrario a las propuestas que se puedan plantear por los grupos de la derecha". Esto supone un nuevo portazo a la posibilidad de abstenerse para evitar la dependencia de Juanma Moreno respecto a Vox en la legislatura. Un rechazo que también llega a voces esporádicas desde las propias filas socialistas, como el alcalde de Chiclana de la Frontera o incluso desde UGT. El secretario general de este sindicato en Andalucía, Óskar Martín, deslizó también esta posibilidad para evitar la entrada de la 'prioridad nacional' en la política andaluza. Una postura que, también, desde el Partido Popular le ha afeado reiteradamente en los últimos días empezando por el propio presidente Juanma Moreno.

Reducir los plazos al máximo también es la petición del PSOE. "Mi insistencia es que tengamos el Gobierno lo antes posible", ha expresado la líder de los socialistas andaluces. De esta forma, se ha mostrado convencida de que el pacto entre PP y Vox "ya está sellado". Sostenía que en los últimos días los andaluces asisten "a una liturgia de negociaciones para aparentar dureza" de cara a sacar el máximo posicionamiento respecto a sus planteamientos: "Ya la tienen acordada a pesar del vodevil que presenciamos entre el Partido Popular y Vox".

El pleno puede celebrarse "en pocos días"

La líder del PSOE-A sostiene que el presidente de la Cámara autonómica, Jesús Aguirre, le ha trasladado su interés para que "tengamos Gobierno lo antes posible". Según indicaba Montero, los deseos del jefe de la Mesa de la Cámara pasan por "celebrar en pocos días el pleno de investidura". Concretamente, ha expresado que Aguirre ha mantenido esta postura en el encuentro "independientemente de que tengan o no las mayorías para poder investir en una primera vuelta al presidente que se proponga por parte del PP".

Este miércoles tendrá lugar la reunión con los dos grupos restantes: Adelante y Por Andalucía. Tras ello, Jesús Aguirre ha convocado Junta de Portavoces en el Parlamento de Andalucía lo que podría dejar entrever las intenciones de celebrar una sesión de investidura a la mayor brevedad posible. "Todavía no ha llegado el orden del día de mañana", ha comentado la secretaria general del PSOE-A.

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De manera adicional, ha sostenido que la actividad parlamentaria sigue y los grupos mantienes reuniones estos días para la adecuación de espacios y asignaciones económicas correspondientes tras el nuevo tablero político que dejó las elecciones del 17M.