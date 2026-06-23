Juanma Moreno urge a convocar el pleno para su investidura sin aclarar si Vox entrará en el Gobierno andaluz

"Lo antes posible". El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mantenido este martes un encuentro con el presidente del Parlamento autonómico, Jesús Aguirre, en el marco de la ronda de contactos que el representante de la Mesa desarrolla con todos los grupos políticos en busca de un gobierno para Andalucía. Allí, Moreno le ha transmitido su voluntad de pisar el acelerador y que su investidura llegue cuanto antes.

Moreno y el portavoz de los populares en la Cámara autonómica, Toni Martín, han sido los primeros en reunirse con el presidente del Parlamento, poco antes de las 10:10 de la mañana. Con una sonrisa, ambos dirigentes populares han mantenido un encuentro con Aguirre que se ha extendido unos 45 minutos en los que Moreno le ha expresado su voluntad de que la actividad parlamentaria empiece pronto.

"La intención es que no se pare el Parlamento ni los pasos que hay que ir dando", ha explicado el portavoz de los populares en una atención a los medios de comunicación tras el encuentro. Martín ha transmitido la voluntad del líder de su partido, aunque ha puntualizado que Moreno no le ha indicado a Aguirre "con cuántos votos cuenta". Así, ha defendido que tener un gobierno cuanto antes "es lo que le interesa a los andaluces".

El PP rechaza dar pistas sobre las negociaciones

El PP mira el calendario a medio plazo y entre sus objetivos es poder aprobar el presupuesto de la comunidad autónoma en tiempo y forma, como ha ocurrido en los últimos cuatro años de mayoría absoluta. Para conseguirlo, la Consejería de Hacienda tiene que comenzar a trabajar en el proyecto de ley a principios del mes de julio, es decir, a partir de la semana que viene, por lo que no hay tiempo que perder.

Para poder alcanzar estas metas es fundamental la conversación con Vox. Como ya es habitual desde el comienzo de las negociaciones, Martín ha evitado dar ninguna pista sobre el camino que ambas formaciones han tomado o el punto de las conversaciones en el que se encuentran. Así, a preguntas de la prensa, se ha limitado a informar de que el diálogo entre ambos "se está desarrollando con normalidad".

"Desde el primer momento estamos manteniendo discreción. Lo mejor es mantener el diálogo con discreción para intentar llegar al acuerdo", ha señalado el portavoz del PP en el Parlamento. Martín ha insistido en que "los respaldos mayoritarios se llega a través de los acuerdos y a los acuerdos se llega a través del diálogo". "En este momento dentro de la normalidad democrática hay dos grupos parlamentarios que están dialogando", ha sentenciado.

A la espera de un anuncio de Aguirre

PP y Vox centran sus negociaciones en las medidas que debe desarrollar el futuro gobierno andaluz. Prioridad nacional, apoyo al campo, reducción de impuestos y lucha contra la "inmigración ilegal" son las principales exigencias que los de Santiago Abascal hacen a Moreno. "Su voluntad de anteponer los intereses de Andalucía a los intereses que ellos y sus formaciones políticas puedan tener", ha defendido.

Este miércoles, al término de la ronda de contactos con los grupos, el presidente del Parlamento ha convocado primero una reunión de la Mesa y, posteriormente, una Junta de Portavoces. Aunque Martín ha evitado tratar el contenido de la misma, sí que ha explicado que, en el encuentro con los portavoces de los partidos, Aguirre puede "proponer candidato y convocar el pleno".

Noticias relacionadas

El PP ha pisado el acelerador para llegar al mes de agosto con el Parlamento y el Gobierno funcionando a pleno rendimiento. De hecho, la líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha asegurado tras su encuentro con Aguirre, que el presidente del Parlamento pretende que el pleno de investidura "sea en pocos días", aunque tampoco le ha aclarado si los populares cuentan con los respaldos necesarios.