Caso Zapatero
El contrato de Zapatero como "asesor" de empresarios peruanos incluía cobrar por adelantado 100.000 euros y dietas diarias de 10.000 en caso de viaje
La UDEF descubre en el teléfono de 'Gertru' que firmó un contrato de 200.000 euros por reunirse con el entonces presidente Bolivia para evitar una sanción a una empresa peruana
Última hora sobre el debate en el Congreso sobre corrupción. En directo reacciones de todos los casos que cercan al Gobierno, a Sánchez y al PSOE
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La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha encontrado en los dispositivos incautados a Gertrudis Alcázar, secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, un contrato que desvela que su jefe cobró 200.000 euros por reunirse con el expresidente de Bolivia, Luis Arce, para salvar al grupo peruano Gloria de una sanción de 100 millones de dólares. Según los términos del contrato, que tiene fecha del 10 de mayo de 2024, el 50 por ciento de la cantidad acordada se cobraría a la firma del mismo y, en caso de tener que viajar, el expresidente socialista cobraría 10.000 euros diarios en dietas más gastos.
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