LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

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Nogueras le pide a Sánchez que dimita y deje su puesto a otra persona para frenar a la ultraderecha

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a buscar apoyos parlamentarios sólidos para sacar adelante la legislatura frente a la alternativa de tener que convocar elecciones anticipadas ante su debilidad. Nogueras ha calificado de insostenible la actual coyuntura debido a los "incumplimientos" del Ejecutivo y la incapacidad para mantener una mayoría estable en la Cámara, agravada por los últimos escándalos de corrupción. En este sentido, ha afeado a Sánchez que la política estatal dedique gran parte de sus energías a gestionar las consecuencias de los problemas internos en lugar de centrarse en la estabilidad de las instituciones. Por último, la representante catalana ha recordado al presidente del Gobierno que existe una voluntad mayoritaria en el Congreso para evitar un Gobierno de la extrema derecha. Sin embargo, ha advertido que esto requiere un ejercicio de parlamentarismo "noble" y el cumplimiento explícito de los compromisos adquiridos tanto con Cataluña como con los ciudadanos catalanes para que esta mayoría resulte realmente efectiva. Más información