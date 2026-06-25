Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cerro GordoJornada Policía LocalFeria San JuanTiroteo Lobón
instagram

Seísmo en Venezuela

Muere en Caracas una ciudadana hispano-venezolana por el terremoto que ha sacudido el país

La fallecida es Alazne Solabarrieta, nieta de José María Solabarrieta, que fue alcalde de Ondarroa (Vizcaya) durante la Segunda República y tuvo que exiliarse en el país latinoamericano

Alazne Solabarrieta Lecea y Koldo Olalde, en un cartel de búsqueda tras el terremoto.

Alazne Solabarrieta Lecea y Koldo Olalde, en un cartel de búsqueda tras el terremoto. / CEDIDA A EUROPA PRESS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Bilbao

Alazne Solabarrieta Lecea, de 65 años, nacida en Caracas pero de ascencencia vasca, ha fallecido este jueves en el terremoto registrado en el barrio caraqueño de San Bernardino. El marido, Koldo Olalde, que se encontraba con ella, ha sobrevivido y ha sido rescatado en camilla, según han informado a Europa Press fuentes familiares.

Solabarrieta, era nieta de José María Solabarrieta, que fue alcalde de Ondarroa (Vizcaya) durante la Segunda República y tuvo que exiliarse a Venezuela.

Allí nació Alazne, prima de María Esther Solabarrieta, ex directora de Aguas del Gobierno Vasco y ex diputada Foral de Acción Territorial y Medio Ambiente de Vizcaya. La fallecida tiene dos hijos, Alazne e Ilargi.

Noticias relacionadas

El norte de Venezuela ha sufrido dos fuertes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, que a primera hora de la mañana había provocado al menos una treintena de muertos y 700 heridos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cosas de Dios, nuevo negocio en Badajoz: 'Tuve un sueño en el que Dios me decía que tenía que montar una tienda
  2. Seis días trabajando y seis librando: así será la nueva jornada de la Policía Local de Badajoz
  3. Badajoz se queda sin fuegos artificiales la víspera de San Juan y el ayuntamiento se plantea lanzarlos otro día de la feria
  4. ¿Se puede ir a la Feria de Badajoz sin dejarse un dineral? Esto cuesta montarse en los cacharritos este año
  5. Estos son los planes para disfrutar del día de San Juan en Badajoz
  6. Badajoz se moviliza contra el cierre definitivo del cine Conquistadores con una recogida que suma 3.290 firmas
  7. ¿Qué supermercados abren el festivo del 24 de junio en Badajoz?
  8. Piden 10 años de cárcel para dos acusados de prender fuego a una casa en Badajoz con sus inquilinos dentro

Un hombre de 42 años muere por un golpe de calor en el Hospital Don Benito-Villanueva

Un hombre de 42 años muere por un golpe de calor en el Hospital Don Benito-Villanueva

Badajoz-Madrid: se prevé que el tren de tres horas de duración se retrase a 2031 y el de dos horas a 2036

Badajoz-Madrid: se prevé que el tren de tres horas de duración se retrase a 2031 y el de dos horas a 2036

Extremadura pone voz en Cáceres a la realidad de la sordoceguera: "Es una discapacidad única"

Extremadura pone voz en Cáceres a la realidad de la sordoceguera: "Es una discapacidad única"

La UE activa el satélite Copernicus para facilitar los rescates en Venezuela

La UE activa el satélite Copernicus para facilitar los rescates en Venezuela

"Esto pasa en todos sitios, no tiene que ver con la nacionalidad": vecinos de Olivenza piden cautela tras el apuñalamiento

"Esto pasa en todos sitios, no tiene que ver con la nacionalidad": vecinos de Olivenza piden cautela tras el apuñalamiento

Ébola en Francia: cinco personas en aislamiento por haber estado en contacto con el primer caso del virus

La Comunidad de Labradores de Almendralejo alerta de la «falta de rentabilidad» actual del viñedo

La Comunidad de Labradores de Almendralejo alerta de la «falta de rentabilidad» actual del viñedo

Vecinos de Olivenza relatan cómo fue el apuñalamiento en Olivenza

Vecinos de Olivenza relatan cómo fue el apuñalamiento en Olivenza
Tracking Pixel Contents