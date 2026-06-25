El rey Felipe VI y Sheinbaum escenifican hoy la reconciliación entre España y México

El recibimiento de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al rey Felipe VI en el Palacio Nacional marcará el fin del proceso de deshielo diplomático que se inició tras las tensiones entre ambos países por lo que México consideraba la falta de respuesta, desde 2019, a su solicitud de que España pidiera perdón por la Conquista de América. Una exigencia que abanderó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, antecesor de Sheinbaum.

"Será una reunión cordial. Vamos a hablar de los distintos temas. De mi parte, le quiero explicar qué significa para México el reconocimiento de los pueblos originarios, su grandeza cultural, las grandes civilizaciones de antes y los pueblos originarios de hoy", señaló la mandataria este miércoles durante su conferencia de prensa matutina. El encuentro está previsto para el jueves a las 16.45 hora local (00.45 del viernes hora peninsular española).

Tanto desde la Zarzuela como desde el Ministerio de Exteriores, cuyo titular, José Manuel Albares, acompañará al monarca en el encuentro, se ha puesto el acento en que "este viaje se enmarca en un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales entre ambos países" y en que permitirá reforzar "los vínculos de cercanía y afinidad que unen a ambos pueblos".

Viaje por el Mundial

Felipe VI, cuya visita coincide con su asistencia al partido del Mundial de Fútbol entre España y Uruguay que se juega el viernes (madrugada del sábado en España) en la ciudad mexicana de Guadalajara, será recibido con todos los honores por Sheinbaum en la sede del Gobierno mexicano, en el icónico Zócalo de la capital.

Sheinbaum valoró, asimismo, como un "gesto importante" el reconocimiento del monarca de que hubo "mucho abuso" durante la Conquista (que comenzó en 1521), según dijo en marzo durante el recorrido de una exposición en Madrid sobre la mujer indígena en México.

La presidenta devolvió el guante con su viaje a España para participar en la Cumbre Progresista de Barcelona en abril, donde se reunió con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Se trató de la primera visita a España de un mandatario mexicano desde Enrique Peña Nieto (2012-2018), quien lo hizo en 2018 para finalizar más de una década de ausencia. "Si bien no es el perdón que se solicitó en su momento, sí es un avance", señaló Sheinbaum.

Siete años de roces

La tensión diplomática se originó en 2019, cuando el entonces presidente mexicano, López Obrador, pidió a la Corona española disculpas por los abusos cometidos durante la Conquista. La actual mandataria, del mismo partido que López Obrador y a quien se considera su referente político, recordó que aquella carta, que describió como privada, fue difundida públicamente y después derivó, según dijo, en "una campaña en España" contra su predecesor.

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El punto álgido del choque fue la decisión de la propia Sheinbaum de no invitar al jefe del Estado español a su investidura como presidenta en octubre de 2024, en un hecho sin precedentes. Como respuesta, España decidió no enviar a ningún representante oficial a la toma de posesión de la presidenta, y abrió unos difíciles meses en la relación bilateral cuya turbulencia llega ahora a su final.