LOREG
El Gobierno sube a 75 euros la remuneración por participar en mesas electorales
La última actualización del importe fue en el año 2023, antes de las últimas elecciones generales
Los presidentes y vocales de la mesa percibirán el mismo importe, independientemente del tiempo que hayan desempeñado el cargo
EP
El Gobierno ha incrementado en cinco euros, de 70 a 75 euros, la remuneración percibida por los ciudadanos que son elegidos para formar parte de una mesa electoral en cualquier jornada electoral en España, según recoge la orden ministerial publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La nueva orden establece que la dieta de 75 euros será percibida por cada presidente y los dos vocales titulares de la mesa electoral por cada jornada, incluso cuando coincidan varios procesos electorales en una misma fecha. Los suplentes únicamente tendrán derecho a esta compensación si llegan a adquirir la condición de titulares durante la jornada.
Asimismo, la norma aclara que los miembros de las mesas cobrarán el importe íntegro de la dieta con independencia del tiempo durante el que hayan desempeñado el cargo el día de la votación.
La nueva regulación sustituye a la aprobada en marzo 2023, antes de las últimas elecciones generales. Así será de aplicación a todos los procesos electorales regulados por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) de 1985. Igualmente recuerda que la orden de 2023 fijó la dieta en 70 euros y estableció que las futuras revisiones se realizarían mediante una nueva orden ministerial.
Hasta entonces, las cuantías se actualizaban en la misma proporción que las retribuciones de los empleados públicos, aunque este sistema dificultaba la gestión de los pagos, especialmente cuando se efectuaban en efectivo, motivo por el que se optó por establecer importes redondeados.
Fuente: El Periódico
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